لم يعد بإمكان شركة آبل منع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع خارج متجر التطبيقات الخاص بها، حسبما قالت القاضية إيفون غونزاليس روجرز.

ويعد القرار، الذي أعقب معركة قضائية مع صانعة لعبة فيديو فورتنايت ذات الشعبية الكبيرة، ضربة كبيرة للشركة المصنعة لهواتف آيفون. ولكن الشركة حققت أيضًا انتصارًا جزئيًا حيث توقفت القاضية عن وصفها بالمحتكرة.

وحكمت القاضية بأن آبل قد انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال إجبار فورتنايت وصانعتها Epic Games على استخدام أنظمة الدفع من آبل عبر متجر آب ستور مع حصولها على عمولة 30 في المئة على كل عملية شراء داخل التطبيق في هذه العملية.

وأصدرت أمرًا قضائيًا تقول فيه إن آبل لم يعد بإمكانها منع المطورين من إضافة روابط داخل تطبيقاتهم لخيارات الدفع الخارجية وتنبيه المستخدمين إلى خيار الدفع مقابل الاشتراك من خلال متصفح الويب، وليس من خلال التطبيق.

ولكن القاضية انحازت إلى آبل في مزاعم الدعوى الأخرى، وقالت إنها لا تستطيع أن تستنتج أنها محتكرة.

وجاء في وثائق المحكمة: بالنظر إلى سجل المحاكمة، لا يمكن للمحكمة أن تستنتج أن آبل محتكرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية أو قوانين الولاية. النجاح أمر قانوني.

ولم يتضمن السجل النهائي للمحاكمة أدلة على عوامل حاسمة أخرى، مثل الحواجز التي تحول دون الدخول أو تقليل الابتكار في السوق ذات الصلة.

وجاء القرار، الذي يكاد يكون من المؤكد أنه قد يتم استئنافه، بعد معركة قانونية استمرت شهورًا قد تغير طريقة استخدامنا لهواتفنا الذكية.

وفي بيان، صاغت آبل القرار على أنه انتصار لها وشددت على أن المحكمة وجدت أنها ليست محتكرة.

وقالت في البيان: أكدت المحكمة ما كنا نعرفه طوال الوقت. متجر التطبيقات لا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار. نواجه منافسة شديدة في كل قطاع نمارس فيه أعمالنا. نعتقد أن العملاء والمطورين يختاروننا لأن منتجاتنا وخدماتنا هي الأفضل في العالم.

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آبل يجب أن تسمح بأشكال أخرى من الشراء داخل التطبيق

في سلسلة من التغريدات، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، إن الشركة تواصل القتال.

وأضاف: حكم اليوم ليس فوزًا للمطورين أو المستهلكين. نقاتل من أجل المنافسة العادلة بين طرق الدفع داخل التطبيق ومتاجر التطبيقات لمليار مستهلك. تعود فورتنايت إلى متجر آب ستور متى وأينما يمكن أن تقدم Epic Games الدفع داخل التطبيق في منافسة عادلة مع الدفع داخل التطبيق من آبل.

وأكد متحدث باسم Epic Games أن الشركة تخطط لاستئناف القرار. ويتعين على بل توخي الحذر في كيفية تنفيذها للأمر لتجنب ازدراء المحكمة بعد أن يدخل الأمر القضائي حيز التنفيذ في غضون 90 يومًا.

وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة أن Epic Games انتهكت عقدها مع آبل عندما نفذت نظام الدفع البديل في تطبيق فورتنايت.

نتيجة لذلك يجب على Epic Games أن تدفع لآبل 30 في المئة من إجمالي الإيرادات المحصلة من خلال النظام. أي مبلغ يزيد عن 3.5 ملايين دولار.

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