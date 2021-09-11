عينت شركة آبل أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين في مجال البرمجيات، وهو كيفين لينش، للإشراف على مشروعها الوليد للسيارات الذاتية القيادة بعد أن غادر المدير السابق إلى شركة فورد.

وحل لينش، أحد المخضرمين في شركة أدوبي، الذي انضم إلى آبل في عام 2013 لإدارة مجموعة البرامج الخاصة بالساعة الذكية للشركة وجهود الصحة، محل دوج فيلد كمدير مسؤول عن عمل السيارة.

وبدأ المدير التنفيذي العمل في المشروع في وقت سابق من هذا العام عندما تولى مسؤولية الفرق التي تتعامل مع البرنامج الأساسي.

ولكن يشرف لينش الآن على المجموعة بأكملها، التي تشمل أيضًا هندسة الأجهزة والعمل على أجهزة استشعار السيارة الذاتية القيادة.

ويمثل التغيير أحدث تغيير في تاريخ المشروع المضطرب. ومنذ أن شرعت الشركة في خطتها لتطوير سيارة ذاتية القيادة في نحو عام 2014، شهد هذا المسعى تغييرات إدارية وتسريح المهندسين وتحولات في الإستراتيجية، وكل ذلك محاط بالسرية.

وصنع لينش اسمه في الشركة كنائب رئيس للتكنولوجيا، حيث أنشأ برنامج watchOS. كما أنه يقود تطوير البرامج المتعلقة بالصحة، التي تشمل تطبيق Health عبر أجهزة آيفون وتطبيقات الدراسات البحثية.

ولا يزال لينش يساهم في جهود Apple Watch وبرامج الصحة. ولكن كان أقل نشاطًا في تطوير هذه المنتجات في الأشهر الأخيرة.

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آبل تواصل تطوير مشروع السيارة الذاتية القيادة

ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة قد تستفيد من قائد مختلف لجهودها في السيارة، المعروفة داخليًا باسم Project Titan، إذا تقدمت بعيدًا بما يكفي لكي تثق الشركة في إطلاق مركبة ذاتية القيادة بالكامل.

وكان ينظر إلى رحيل فيلد إلى فورد على أنه علامة على أن سيارة آبل لن تأتي في المستقبل القريب. ولا يزال العمل على المنتج مبكرًا، حيث يتوقع الموظفون داخل الشركة أنه لن يتم إطلاقه لسنوات عديدة.

وغادر فيلد، الذي تولى مشروع السيارة في 2018، ليصبح مديرًا تنفيذيًا في فورد مسؤولاً عن أعمال التكنولوجيا المتقدمة.

ويشير اختيار لينش لرئاسة مشروع السيارة إلى أن الكثير من تركيز الشركة لا يزال على البرامج الأساسية وتكنولوجيا القيادة الذاتية، وذلك بدلاً من الميكانيكا المادية للمركبة.

وكان لينش مديرًا تنفيذيًا للبرامج منذ عقود، ولم يكن شخصًا يشرف على فرق الأجهزة. كما أنه لم يعمل أبدًا في شركة سيارات.

ويتناقض هذا مع المديرين التنفيذيين السابقين. إذ كان ستيف زادسكي، أول مدير لمشروع السيارة، مهندسًا في شركة فورد في وقت سابق من حياته المهنية. وفي هذه الأثناء، كان فيلد مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في تيسلا قبل تولي مشروع آبل.

ولا يزال لدى الشركة عدد قليل من كبار المديرين في المشروع الذين يأتون من عالم السيارات. ويضم الفريق مدراء تنفيذيين سابقين في تيسلا يقودون التصميمات الداخلية والخارجية للسيارات، ومحركات القيادة وبرامج القيادة الذاتية.

وفي وقت سابق من هذا العام، عينت شركة آبل أيضًا أولريش كرانز، الذي ساعد في قيادة العمل على السيارات الكهربائية في بي إم دبليو وشارك في تأسيس شركة Canoo للسيارات الذاتية. ولكن الشركة فقدت العديد من المديرين الآخرين، بالإضافة إلى فيلد.

وتم اختيار جون جياناندريا، رئيس جهود الذكاء الاصطناعي في الشركة، للإشراف على فيلد ومشروع السيارة في العام الماضي بعد تقاعد قائد الأجهزة السابق بوب مانسفيلد. ومع ذلك، يقدم لينش تقاريره إلى جيف ويليامز، مدير العمليات في الشركة.

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