ويندوز 11 يحسن من الإنتاجية عبر جلسات التركيز

يعتمد ملايين المستخدمين حول العالم على أجهزة الحاسب الشخصي في العمل. ولعل نظام ويندوز 11 سيضيف الكثير لتجربتهم اليومية. ولا يقتصر ذلك على من يعملون عن بعد فقط، بل حتى من يعملون من مكاتب ومقرات العمل ويعتمدون كذلك على أجهزة الحاسب سواء كانت مكتبية أو محمولة.

وتحضر مايكروسوفت حاليًا لإطلاق نظام ويندوز 11 كترقية مجانية لجميع مستخدمي ويندوز 10. وقد أكدت الشركة موعد الإطلاق ليكون في بدايات أكتوبر المقبل.

ويأتي النظام مع عشرات المميزات الجديدة، ولعل ميزة جلسات التركيز واحدة من أهم تلك المميزات بالنسبة لمن يستخدمون أجهزتهم للعمل في أغلب الأوقات. إلى جانب التغييرات الكبيرة على التصميم وتجربة الاستخدام عمومًا.

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جلسات التركيز في ويندوز 11

يعتمد عدد كبير من المستخدمين على تقنيات تنظيم أوقات العمل ومراقبته. وتعتبر تقنية بومودورو – أو تقنية الطماطم – واحدة من أبرز التقنيات في هذا المجال. حيث تعتمد على العمل لمدة 25 دقيقة والاستراحة لمدة 5 دقائق ومن تكرار نفس العملية حتى يتم الانتهاء من مهام العمل.

وكان المستخدمين يعتمدون على تطبيقات خارجية لتتبع وقت العمل وتشغيل مؤقت مخصص لذلك. إلا أن خاصية جلسات التركيز في ويندوز 11 ستحل هذه المشكلة على ما يبدو، كما أنها ستتكامل مع تطبيق To-Do لإدارة المهام، وتطبيق سبوتيفاي لتشغيل الموسيقى.

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ولعل التكامل مع سبوتيفاي و To-Do سيقدم تجربة مثالية. حيث إن المستخدم سيتمكن من إدارة المهام عبر To-Do. والاستماع إلى موسيقى أو بودكاست عبر سبوتيفاي. وتتبع وقت العمل من خلال الخاصية الجديدة.

دعم سبوتيفاي و To-Do



تأتي خاصية جلسات التركيز ككجزء من تطبيق الساعة Clock. وهو تطبيق لم يكن المستخدم يهتم fi في العادة. وتعرض الصورة التالية شكل خاصية جلسات التركيز:

وكما يظهر من الصورة، ستعمل الخاصية الجديدة كتطبيق متكامل لكنه مدمج في تطبيق الساعة. ويعرض الجزء أعلى اليمين عدد الجلسات التي قضاها المستخدم، وبجانبه في منتصف الشاشة تظهر مدة الجلسات والتي سيتحكم فيها المستخدم.

وإلى جانب ذلك، سيتمكن المستخدم من ربط جلسات العمل بالأهداف التي سجلها سابقًا على تطبيق To-Do لإدارة الأهداف. وهو تطبيق بدأت مايكروسوفت في تطويره بعد استحواذها على Wundrelist.

أما عن المنطقة أسفل يمين الشاشة فستسمح للمستخدم في الوصول سريعًا لقوائم التشغيل على سبوتيفاي للاستماع للموسيقى المناسبة له أثناء العمل.

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وتعرض الخاصية الجديدة عددًا من قوائم التشغيل المقترحة للمستخدم. إلى جانب عرضها لقوائم التشغيل المفضلة، ويتمكن المستخدم عمومًا من ربط خاصية جلسات التركيز بحساباته على To-Do وسبوتيفاي.

ولا شك أن الخاصية الجديدة ستقدم تجربة متكاملة للمستخدمين الذين يفضلون تتبع جلسات العمل على ويندوز، إلا أن هناك بدائل متاحة حاليًا توفر نفس الخواص، مثل TickTick أو Focus To-Do.

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