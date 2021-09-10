لماذا لا تهتم جوجل بالحواسيب اللوحية

قد لا يتفق جميع المستخدمين على أهمية الأجهزة اللوحية. حيث إن تلك الأجهزة قد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بعدما أصبحت شاشات الهواتف الذكية كبيرة إلى هذا الحد، ولعل جوجل قد فقدت اهتمامها هي الأخرى.

ويتفق معظم المهتمين بالمجال التقني بأن الأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد تعاني من مشاكل جمّة. وهذا قد ساعد آبل على السيطرة على هذا السوق مع لوحيات آيباد.

إلا أن هناك شركات عديدة لازالت تحاول في سوق لوحيات أندرويد. منهم سامسونج مع لوحيات جالاكسي تاب الرائدة، وجوجل، مع لوحيات Pixel Slate، ويبدو أن الشركة قد اتخذت قرارها بالانسحاب.

لاحظ موقع 9to5Google المتخصص في أخبار الشركة أن الشركة قد حذفت جهازها اللوحي Pixel Slate من متجرها الرسمي. وهو تلميح لخروج جوجل من هذا السوق، خصوصًا أن الشركة قد أطلقت هذا الجهاز في عام 2018، ولم تطلق إصدارات جديدة منه مذّاك الحين.

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جوجل وسوق الحواسيب اللوحية

ليس من الغريب على جوجل أن تتوقف عن دعم منتجاتها وخدماتها. وتوجد مواقع كاملة على الإنترنت تتخصص فقط في تأريخ الخدمات والمنتجات التي “قتلتها” الشركة مع مرور الوقت.

ولكن تخلي الشركة عن جهاز Pixel Slate هو أمر غريب ومحبط. حيث إنه يعني ضمنيًا تخلي جوجل عن سوق الحواسيب اللوحية. في ظل نجاح متزايد لشركة آبل في هذا السوق.

ولم تؤكد جوجل الأمر بعد. إلا أن توجهها العام يدعم فكرة تخليها عن سوق الحواسيب اللوحية. ولعل جهاز Pixel Slate كان واحدًا من أبرز الحواسيب اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد عمومًا. ولعل جوجل هي الوحيدة القادرة على إعطاء نظام أندرويد دفعة قوية ضمن الأجهزة اللوحية.

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ولا يوجد تفسير لإهمال الشركة لسوق الحواسيب اللوحية عمومًا. سواء من خلال تخليها عن أجهزة Pixel Slate، أو من خلال عدم دعم أندرويد بشكل كافي على الحواسيب اللوحية.

ويعد هذا الوضع غريبًا في ظل اهتمام الشركة في الفترة الأخيرة بقطاع الأجهزة والهواتف الذكية مرة أخرى. حيث إنه وبعدما عانت هواتف بيكسل لفترة طويلة مع ضعف المبيعات والمواصفات المتواضعة قررت جوجل إنعاش السلسلة بمعالجات جديدة كليًا، ومواصفات رائدة، وتصميم جديد.

ويرى البعض أن اهتمام الشركة بالحواسيب اللوحية قد انخفض في مقابل زيادة اهتمامها بنظام Chrome OS المخصص لأجهزة الحاسب الشخصي المحمولة. لكن من المستبعد أن يحل Chrome OS محل أندرويد على الحواسيب المحمولة عمومًا.

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ولم تعلق الشركة على الأخبار المتداولة بشأن انتهاء سلسلة Pixel Slate. كما أنها لم توضح أي خطط مستقبلية بشأن الحواسيب اللوحية. وهي أخبار ممتازة بالنسبة للوحيات آيباد بدون شك.