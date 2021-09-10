حيل جوجل كروم للتحكم فيه بشكل أفضل

يمتلك جوجل كروم مجموعة كبيرة من الحيل التي يمكن للمستخدمين تجربتها واستخدامها لمختلف الأمور.

وتعمل الشركة دائمًا على إضافة مميزات جديدة وحيل جديدة مع كل نسخة تحديث جديد للمتصفح.

ويمكنكم استخدام مجموعة الحيل التالية لتنظيم عملك عبر جوجل كروم والتحكم فيه بشكل أفضل. ولكن يجب أن تستخدم أحدث نسخة من المتصفح حتى تعمل هذه الخواص معك.

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استخدام مجموعات التبويب في جوجل كروم

يعتمد الكثيرون على استخدام صفحات التبويب المختلفة في جوجل كروم من أجل العمل في أكثر من مكان معًا وفي وقت واحد.

ولذلك قدمت الشركة خاصية مجموعات التبويب الجديدة، حيث يمكنك عبرها عمل أكثر من مجموعة وجمع الصفحات المتشابهة فيها.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط بزر الفأرة الأيمن على صفحة التبويب واختيار إضافة إلى مجموعة جديدة.

وبعد ذلك تقوم باختيار اسم المجموعة ولونها وأيقونة خاصة بها، وتجد المجموعات معروضة جنبًا إلى جنب مع التبويبات المعتادة.

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البحث في صفحات التبويب

يستخدم الكثيرون خاصية الصفحات المتعددة في جوجل كروم، ولذلك قد تجد النافذة الواحدة للمتصفح تمتلك أكثر من عشرة صفحات.

وقد أطلقت الشركة خاصية تسمح للمستخدمين بالبحث في الصفحات المفتوحة داخل نافذة المتصفح.

وذلك حتى تصل إلى ما تبحث عنه بشكل أسرع وأفضل، ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على السهم الموجود في نهاية النافذة والذي يشير لأسفل، وبعد ذلك تجد قائمة جديدة فتحت أمامك تستطيع كتابة كلمة البحث الخاصة بك فيها وإيجادها بسهولة.

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الترجمة المباشرة

يمتلك متصفح جوجل كروم خاصية مميزة تساعد المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في السمع.

وتعمل هذه الخاصية على عرض ترجمة مباشرة وحية لكل ما يظهر أمامك في الشاشة حتى إن لم يكن مترجمًا من المصدر.

ولذلك يمكنك استخدام هذه الخاصية مع فيديوهات يوتيوب او المقاطع الغير مترجمة لترجمتها.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى إعدادات المتصفح وبعد ذلك الاعدادات المتقدمة.

ومن ثم إعدادات الوصول المحسن وبعد ذلك تفعيل الترجمة المباشرة.

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