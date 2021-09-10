تغيير لون مؤشر الفأرة في ويندوز 11

يوفر لك ويندوز 11 مجموعة من الاختيارات المختلفة لتخصيص جهازك وشكل النظام.

وذلك حتى لا تشعر بالملل من تكرار شكل النظام، ولتجعل جهازك مختلفًا عن غيره من الأجهزة.

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تغيير لون مؤشر الفأرة

يسمح ويندوز 11 لك بتغيير شكل مؤشر الفأرة وتصميمه بالكامل، كما تستطيع التحكم في حجم المؤشر واختياره كما تفضل ويناسبك.

وذلك بالإضافة إلى تغيير لون مؤشر الفأرة، ويضيف تغيير لون مؤشر الفأرة اختلافًا على النظام يجعلك تشعر بأنه نظام جديد ومختلف عن باقي الأنظمة.

ولكن يجب ألا تقوم بتغيير لون مؤشر الفأرة إلى لون باهت أو غير واضح فوق الخلفية، حيث يجب أن تختار لونًا ظاهرًا فوق جميع الخلفيات.

ويمكنك تغيير لون مؤشر الفأرة عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى إعدادات النظام عبر الضغط على زري ويندوز وحرف i في لوحة المفاتيح، ويمكنك الضغط على زر الفأرة الأيمن واختيار الإعدادات.

وبعد ذلك اختر قائمة الوصول المحسن في قائمة الإعدادات، ومن ثم اضغط على اختيار مؤشر الفأرة واللمس.

وينقلك هذا إلى مجموعة من الاختيارات الخاصة بالتحكم في مؤشر الفأرة من ناحية حجمه وشكله ولونه.

ومن ثم قم باختيار مؤشر الفأرة الملون من القائمة الجديدة التي تظهر لك، وعندما تضغط على المؤشر الملون يظهر لك مجموعة من الألوان التي يمكنك الاختيار بينها.

وتستطيع إضافة المزيد من الألوان إلى هذه القائمة عبر الضغط على علامة + الموجودة بالأسفل.

وتعرض لك هذه القائمة مجموعة من الألوان التي يمكنك الاختيار بينها وتخصيصها بين درجات الفاتح والغامق من اللون نفسه، كما تستطيع المزج بين أكثر من لون معًا.

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موعد إصدار ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت أن ويندوز 11 يصدر رسميًا في 5 أكتوبر القادم لجميع الأجهزة المدعومة.

ويصل التحديث التلقائي إلى المستخدمين حول العالم تباعًا وبشكل تدريجي، لذلك لا تقلق إن لم يكن متاحًا لك في الإصدار.

ويصدر كترقية مجانية لمستخدمي النسخ الرسمية من ويندوز 10، حيث تحصل على الترقية المجانية طالما كنت تستخدم نسخة مسجلة.

ويجب أن يمتلك جهازك المواصفات الدنيا المطلوبة لتشغيل ويندوز 11، وذلك حتى يعمل النظام بشكل جيد على حاسوبك.

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