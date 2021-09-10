تطلق مايكروسوفت ويندوز 11 رسميًا خلال الأسابيع القادمة، حيث أعلنت إتاحته بدايةً من 5 أكتوبر القادم.

ويأتي النظام بمجموعة كبيرة من المميزات المختلفة والمتنوعة التي تجعل المستخدمين حول العالم ينتظرونه بفارغ الصبر، كما أنه يعمل على تحسين تجربة استخدام النظام عبر تغيير الواجهة بشكل كبير بالإضافة إلى المميزات الجديدة.

ويمكنك تحسين جودة الصوت الناتج عن ويندوز 11 بسهولة عبر تفعيل بعض الخواص المبنية داخل الويندوز.

تحسين جودة الصوت في ويندوز 11

تأتي هذه الخاصية كجزء من تطبيق الإعدادات الجديد الخاص بويندوز 11، ولم تعلن مايكروسوفت عن هذه الخاصية بشكل رسمي بعد.

كما تعمل هذه الخاصية مع جميع أجهزة الصوت سواءً كانت مكبرات صوت أو سماعات خارجية أو سماعات رأس.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بويندوز 11 وذلك عبر الضغط على علامة الويندوز في قائمة إبدأ أو زري علامة الويندوز وحرف i في لوحة المفاتيح.

وبعد ذلك توجه إلى إعدادات الويندوز العامة، واختر إعدادات تطبيق الصوت من القائمة الموجودة في الجهة اليمنى من الشاشة.

وتوجه إلى قسم الإعدادات المتقدمة واختر جميع أجهزة الصوت المتصلة بالحاسوب.

وبعد ذلك اختر جهاز الصوت الذي ترغب في استخدامه أو الجهاز الذي ترغب في تحسين الصوت الناتج عنه.

وتجد اختيار تحسين الصوت موجودًا في أسفل القائمة وأمامه زر للتفعيل، قم بالضغط على زر التفعيل.

ويمكنك تعطيل هذه الخاصية لاحقًا عبر اتباع الخطوات نفسها، ولكن بدلًا من الضغط على تفعيل اضغط إغلاق.

ويقول بعض المستخدمين بأن هذه الخاصية تعمل بشكل أفضل مع سماعات الرأس، حيث تشعر باختلاف جودة الصوت عند تفعيلها، لذلك يمكنك تجربتها معها.

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إطلاق الويندوز الرسمي

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق ويندوز 11 رسميًا في 5 أكتوبر القادم، ويصدر النظام كترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10 الرسمي.

وذلك يعني إن كنت تمتلك نسخة رسمية من ويندوز 10 فإنك تستطيع ترقية النظام تلقائيًا إلى ويندوز 11.

ويصلك تحديث الويندوز تلقائيًا دون أي تدخل منك، ولكن قد يتأخر قليلًا لذلك يمكنك تثبيت النظام بنفسك عبر تحميل نسخة أصلية منه من موقع مايكروسوفت.

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