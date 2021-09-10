بطارية MagSafe لهواتف آيفون تثير سخرية المستخدمين

تعرف شركة آبل بقراراتها الغريبة، والتي قد تثير حفيظة المستخدمين ومن ثم سخريتهم. وعادةً ما تكون متعلقة بهواتف آيفون. نظرًا لأنها منتجات الشركة الأكثر انتشارًا وتحقيقًا للمبيعات.

وقد شهدنا هذه النوعية من القرارات عندما تخلت آبل عن منفذ السماعات 3.5 ملليمتر بدون سبب مقنع. ولاحقًا تكررت هذه القرارات الغريبة مع إزالة الشاحن والسماعات من علبة هواتف آيفون 12. وكل هذه القرارات قد قوبلت بالسخرية.

ولعل أحدث منتجات الشركة الذي أثار نفس المشاعر لدى المستخدمين كانت إضافة MagSafe. وهي بطارية محمولة تعتمد على الشحن اللاسلكي. إلا أنها ضخمة جدًا وغير مريحة في الاستخدام، وكالعادة، باهظة السعر.

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بطارية MagSafe لهواتف آيفون

بدأ المستخدمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السخرية من المنتج بعدما بدأت صوره الحقيقية في الظهور. حيث إن شكل المنتج في صور آبل الرسمية كان مختلفًا إلى حد كبير عن شكله في الحقيقة.

وفيما يلي نشارككم الصورة الرسمية للمنتج من آبل:

أما عن صور المنتج الواقعية فقد كانت كالتالي:

وقد أوضحت الصور مستوى ضخامة بطارية آبل المحمولة. وإن كنت لم تلاحظ بعد فهذا المنتج هو عبارة عن بطارية محمولة تلتصق بآيفون 12 بإصداراته المختلفة بالاعتماد على المغناطيسات الموجودة في ظهر الهاتف.

وهي نفس الطريقة التي يعمل بها شاحن MagSafe الدائري التقليدي. لكن يتميز هذا الإكسسوار بأنه محمول ويعتمد على الشحن اللاسلكي.

وتأتي تلك البطارية المحمولة بسعر مرتفع جدًا، حيث إنها تباع في مقابل 99 دولارًا أمريكيًا. وهذا في ظل تصميمها غير المريح والذي يظهر من الصور أعلاه.

وقد شبه المستخدمون هذا التصميم بأنه أشبه بسنم الجمل. إلا أن كل هذه الأمور يمكن تقبلها، لكن ما لا يمكن تقبله من إكسسوار بهذا الحجم وهذا السعر هو قدومه بسعة 1,460mAh فقط.

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ويأتي هاتف آيفون 12 برو على سبيل المثال مع بطارية بسعة 2,815mAh. أي أن بطارية MagSafe المحمولة الجديدة لن تكون كافية إلا لشحن نصف بطارية الهاتف قبل أن تحتاج هي الأخرى ليتم شحنها.

ومن ناحية أخرى فقد وفرت آبل ميزة جيدة في البطارية الجديدة. وهي إمكانية توصيلها هي بالشاحن أثناء كونها موصولة بالهاتف. ليتم شحنها ومن ثم شحن الهاتف في نفس الوقت.

وقد يختلف أو يتفق المستخدمون على جودة هذا المنتج وقيمته مقابل سعره. إلا أنه لا يعد واحدًا من منتجات الشركة المميزة من أي ناحية من النواحي.

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