إكس بوكس يحتاج لوضع مخصص للوسائط

حقق الجيل الجديد من منصة إكس بوكس نجاحًا كبيرًا. حيث إنه يقدم أعلى أداء ممكن مع الألعاب مقارنةً بالأجيال السابقة أو بمنافسه بلاي ستيشن 5. إلا أن تجربة استخدام الجهاز في أمور غير الألعاب ليست مثالية.

ويعتمد معظم مستخدمي إكس بوكس على المنصة في الاستخدامات الأخرى. نظرًا لأنه جهاز متكامل يأتي مع نظام تشغيل مخصص. ولعل فصل الجهاز عن التلفاز والعودة لاستخدام تطبيقات التلفاز نفسه لو كان ذكيًا هو أمر يحتاج لكثير من الجهد.

وبدلًا من ذلك، يظل الحل الأفضل هو استخدام المنصة في المهام الخاصة بالترفيه وصناعة المحتوى في بعض الأحيان. إلا أن تجربة الاستخدام التي يقدمها جهاز Xbox Series X في هذا الصدد ليست مثالية أبدًا.

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إكس بوكس كمنصة شاملة

يقدم الجهاز الجديد مجموعة ممتازة من الألعاب الحصرية. مثل Microsoft Flight Simulator و Sea of Thieves. إلا أنه لا يقارن ببلاي ستيشن 5 في هذا الشأن. والذي يقدم عشرات الحصريات.

ولعل هذا الأمر مفهوم بالنسبة للاعبين. خصوصًا أن المنصة ستسلم ألعاب حصرية عديدة في المستقبل. لكن تظل مشكلة تجربة الاستخدام هي الأكبر.

وذلك حيث أن واجهة استخدام الجهاز مشتقة إلى حد كبير من الأجيال السابقة من ناحية، ومن ويندوز من ناحية أخرى. واستخدامها سهل فيما يتعلق بالألعاب. إلا أن استخدامها في التعامل مع الوسائط ليس كذلك.

وبشكل عام فإن منصات الألعاب تدعم الوسائط بشكل كبير، حيث إن قارئات الأقراص المدمجة فيها تدعم أقراص DVD و Blu-Ray. إلى جانب توفر تطبيقات مشاهدة المحتوى مثل نتفلكس أو يوتيوب.

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لكن في منصة إكس بوكس يظل التعامل مع تلك التطبيقات غير مثالي. وفي نفس الوقت فإن بلاي ستيشن 5 يقدم تجربة أفضل. حيث يقدم تبويب مخصص لتطبيقات البث والمشاهدة.

ويؤخذ على واجهة استخدام إكس بوكس أنها غير مناسبة في العادة للمستخدم العادي. حيث إن التعامل معها سهل بالنسبة للاعبين، لكن بالنسبة للمستخدم العادي والذي سيفضل استخدامها في مشاهدة المحتوى فإن التجربة ليست جيدة.

وعند التعامل مع منصة إكس بوكس بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد – أي الريموت – يتم نقل المستخدم لشاشة الألعاب الرئيسية. وذلك بدلًا من توجيهه لتطبيقات مشاهدة المحتوى.

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ويأتي جهاز إكس بوكس سيريس إكس بحجم شديد الضخامة. وهو حجم مقارب لأجهزة الحاسب الشخصي في الواقع. لذلك فإن المستخدمين يتوقعون منه أن يكون قابل للاستخدام في عدد أكبر من المهام. وليس فقط في تشغيل الألعاب.

وذلك نظرًا لأنه عادةً ما يكون مرتبطًا بجهاز التلفاز بشكل مستمر. وهذا سيجعل جميع ساكني المنزل يتعاملون معه بشكل مستمر، حتى أولئك الذين لا يريدون اللعب.

ويمكن حل هذه المشاكل كافةً بتحديث جديد لمنصة إكس بوكس. إلا أن الأمر يعتمد على مدى رغبة مايكروسوفت في ذلك.

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