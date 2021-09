أهم الإعلانات في حدث بلاي ستيشن 5

أقامت سوني بالأمس مؤتمرًا للإعلان عن ألعاب بلاي ستيشن 5 الجديدة والتي تصدر خلال الأعوام القادمة.

وكان الحدث افتراضيًا كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وأعلنت سوني عن أجزاء جديدة من العناوين المنتظرة بشدة من ألعابها بالإضافة إلى بعض المفاجآت الجديدة.

لذلك إليكم جميع العناوين التي أعلنت سوني عنها بالأمس والتي تصدر لمنصة بلاي ستيشن 5 خلال الأعوام القادمة.

إعادة إصدار لعبة Knights of the old republic

بدأت سوني بالإعلان عن إعادة إصدار أحد أهم ألعاب سلسلة Star Wars التي صدرت وهي Knights of the old republic، وتأتي هذه النسخة لتكون حصرية لمنصات بلاي ستيشن 5.

لا يوجد موعد إصدار ثابت بعد للعبة، ولم تعلن سوني بعد عن تفاصيل القصة أو اللعبة.

الجزء الثاني من لعبة Spider Man

مما لا شك فيه أن لعبة Spider Man التي صدرت في عام 2018 لأجهزة بلاي ستيشن 4 وتم إعادة إصدارها لأجهزة بلاي ستيشن 5 تعتبر أحد أهم ألعاب المنصة بشكل عام.

وقد تمكنت اللعبة من تحقيق نجاح جماهيري ونقدي كبير، لذلك يعمل استوديو Insomniac على إصدار الجزء الجديد من اللعبة.

وأعلنت الشركة أن الجزء الجديد يصدر في عام 2023، ولكن قد يتم تأجيله قليلًا بسبب عناوين الشركة الأخرى.

لا توجد الكثير من التفاصيل حول هذا الجزء، ولكن أظهر الإعلان شخصية Venom.

الجزء الثاني من God Of War

جاء الجزء الثاني من إعادة تصور سلسلة God Of War تحت إسم Ragnarok، ونتابع في هذا الجزء رحلة كريتوس وإبنه أتريوس.

وتعتبر هذه اللعبة أحد أكثر الألعاب المنتظرة بشدة، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته اللعبة عندما صدرت بالإضافة إلى الجوائز التي حصدتها.

إعادة إصدار Alan Wake

ظهر إعلان منذ عدة أيام حول إعادة إصدار لعبة Alan Wake، وبالأمس حصلنا على أول نظرة للعبة.

وتعبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها لعبة Alan Wake لمنصات بلاي ستيشن حيث كانت حصرية لأجهزة Xbox في الماضي.

صدور لعبة Uncharted لأجهزة الحاسب الشخصي

تعتبر سلسلة Uncharted أحد أعمدة أجهزة بلاي ستيشن وأهم ألعابها الحصرية، ولذلك تطور الشركة نسخة محسنة من اللعبة لتنطلق على أجهزة بلاي ستيشن 5.

كما تصدر هذه النسخة المحسنة على أجهزة الحاسب الشخصي، لتكون بذلك أول مرة تصل اللعبة إليه.

ويتوقع أن تصدر المجموعة في بداية العام المقبل لأجهزة بلاي ستيشن 5 وأجهزة الحاسب الشخصي.

الإعلان عن لعبة Gran Turismo 7

أعلنت سوني عن الجزء السابع من سلسلة سباقات السيارات الرائدة الخاصة بها.

وكشفت الشركة عن عرض دعائي جديد للعبة مع موعد إصدارها لأجهزة بلاي ستيشن 5، حيث تصدر اللعبة في 4 مارس القادم.

