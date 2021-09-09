كل ما تريد معرفته عن لعبة كرة القدم الجديدة UFL

تجذب ألعاب كرة القدم ملايين اللاعبين حول العالم. ولعل هذه النوعية من الألعاب تتميز بأنها مناسبة للجميع وتجد مكانها وسط تجمعات الأصدقاء. ولعل لعبة UFL تنوي لتقديم بديل جديد للألعاب التي تعودنا عليها.

وتسيطر ألعاب مثل FIFA و PES على تصنيف ألعاب كرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات. وتأتي لعبة UFL لمنافستهم في هذا التصنيف. وهي لعبة كرة قدم جديدة كليًا.

وتتوفر لعبة UFL لجميع منصات الألعاب الرئيسية. وقد تم الإعلان عنها ضمن فعاليات معرض Gamescom الأخير. وستقدم اللعبة تجربة مشابهة لما تقدمه ألعاب FIFA.

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لعبة كرة القدم UFL

تتيح لعبة UFL إنشاء فرق كرة قدم جديدة ضمن تجربة اللعب. وذلك بالاعتماد على أكثر من 5,000 لاعب محترف تم ترخيصهم من طرف الاستوديو المطور للعبة.

وتأتي من تطوير استوديو Strikerz Inc والذي بدأنا نسمع عنه للمرة الأولى. وأكد الاستوديو أن تطوير اللعبة مستمر منذ أكثر من خمس سنوات. في حين أن اللعبة ستقدم تجربة لعب عادلة.

وهذا يعني أن جميع المستخدمين سيحصلون على نفس المميزات حتى أولئك الذين سيدفعون مقابل المشتريات الموجودة داخل اللعبة. ويجدر بالذكر أن اللعبة ستكون مجانية بالكامل، إلى جانب أنها تعتمد على محرك اللعب الشهير Unreal Engine.

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ويصف مطوري اللعبة أنفسهم بأنهم عشاق لعالم كرة القدم. كما أنهم يحاولون تقديم تجربة لعب مثالية ضمن لعبة UFL الجديدة.

كما أن مطوري اللعبة قد أكدوا أنهم على علم بما يحتاجه لاعبي ألعاب محاكاة كرة القدم. وظهرت محاولات فريق التطوير للتقرب من اللاعبين بشكل كبير ضمن الإعلانات الرسمية.

وحتى الآن لا توجد معلومات كاملة عن اللعبة. نظرًا لأننا لم نتلقى سوى الإعلان الرسمي عنها. إلى جانب أن المطورين قد أعلنوا أنه سيكون هناك أساليب مختلفة لتقييم اللاعبين داخل اللعبة. وأنه قد تم ترخيص اللاعبين بالتعاون مع شركة InStat.

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ولم تتوفر تجربة لعب حية حتى الآن، إلا أن الإعلان التشويقي الخاص باللعبة قد ركز على بعض من عناصر تجربة اللعب:

ولا شك أن تصنيف ألعاب كرة القدم يحتاج للمزيد من المنافسة. خصوصًا بعدما أعلنت شركة Konami تغيير اسم لعبة PES ليصبح eFootball بعدما أصبحت لعبة مجانية. ولعل كل هذه الأخبار تشكل ضغطًا كبيرًا على لعبة FIFA حيث إنها اللعبة المدفوعة الوحيدة ضمن هذا التصنيف حاليًا.