تفعيل خاصية التحكم العام في ماك Monterey

يصدر نظام Monterey الجديد من آبل خلال الأسابيع القادمة، ويمكنك تثبيته على جميع أجهزة ماك المدعومة من النظام.

وتعتبر خاصية التحكم العام الموجودة في نظام Monterey أحد أهم الخواص الجديدة التي يقدمها النظام.

وتسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في أكثر من حاسوب ماك وآيباد معًا عبر لوحة مفاتيح واحدة وفأرة واحدة.

كما تتيح لك نقل الملفات بين هذه الأجهزة دون الحاجة لتوصيلها ببعضها أو استخدام أي تطبيق خارجي لنقل الملفات، حيث تقوم فقط بأخذ الملف من الجهاز الأول إلى الجهاز الثاني.

ولم تسمح آبل لأي مستخدم بتفعيل خاصية التحكم العام في نسخ Monterey التجريبية، حيث يجب أن تمتلك نسخة نهائية منه.

ولكن تمكن بعض المطورين من العبث مع النظام وتفعيل الخاصية الجديدة لتعمل مع أجهزة ماك فقط.

اقرأ ايضًا: تحويل وتشغيل مقاطع الصوت عبر نافذة أوامر ماك

تحذيرات قبل تفعيل الخاصية

لم تطلق آبل هذه الخاصية بشكل رسمي بعد، ولذلك فإن الطريقة التي نخبركم بها اليوم ليست رسمية.

ويجب أن تمتلك نسخة احتياطية من نظامك وجهازك عبر تطبيق Time Machine، وذلك حتى تستعيد النظام في حالة حدوث أي تلف.

اقرأ ايضًا:حذف بيانات الموقع من صور آيفون التي ترسلها

خطوات تفعيل الخاصية في أنظمة Monterey

يجب أن يستخدم جهازك نسخة التجربة المفتوحة من أنظمة Monterey، وبعد ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيلها:

توجه إلى الرابط التالي في GitHUb وقم بتحميل الملف الموجود به، وبعد ذلك قم بفك ضغط هذا الملف.

وإبحث عن ملف بداخله يدعى Ensemble.plist ومن ثم قم بنقل هذا الملف إلى العنوان التالي:

/Library/Preferences/FeatureFlags/Domain

وإذا لم تجد مجلد Domain داخل FeatureFlags، فإنك تستطيع إنشاء المجلد الجديد وإضافته فيه.

وبعد ذلك أعد تشغيل جهازك حتى تعمل التغييرات الجديدة وتصبح قادرًا على تفعيل الخاصية.

وعندما يعود جهازك للعمل قم بالتوجه إلى إعدادات نظام ماك، ومن ثم اختر أجهزة العرض وبعد ذلك أضف أي جهاز آخر ترغب في التحكم فيه.

وتعمل هذه الطريقة مع 99٪ من الأشخاص الذين جربوها، ولكن قد لا تعمل معك لأي سبب مختلف ولأنها لازلت تجريبية.

وإذا كنت تواجه مشكلة أو لم تتمكن من تفعيل الخاصية عبر اتباع الخطوات المذكورة في الأعلى، فإن من الأفضل إنتظار الإطلاق الرسمي للخاصية والنظام.

اقرأ ايضًا:حيل iOS 15 التي يجب استخدامها فور صدوره