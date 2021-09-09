التحكم في أندرويد 12 عبر إيماءات الوجه

قامت جوجل بإضافة ميزة وصول جديدة في أندرويد 12 تسمح لك بالتحكم في الهاتف عبر إيماءات وجهك.

وتساعد هذه الخاصية من يواجهون مشكلة في استخدام أيديهم للتحكم في الهاتف، حيث تعمل هذه الإيماءات بدلًا من امساك الهاتف والتحكم فيه.

وتضم قائمة الإيماءات التي يدعمها أندرويد 12 عددًا قليلًا من الحركات بالإضافة إلى وظائف بسيطة وليست معقدة.

وتستطيع عبر الإيماءات الجديدة الإنتقال إلى الشيء الآخر الذي يمكنك الضغط عليه أو القطعة السابقة.

ويمكنك أيضًا الانتقال في الصفحة للأعلى أو للأسفل عبر هذه الايماءات أيضًا.

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طريقة تفعيل إيماءات الوجه في أندرويد 12

تطلق جوجل على إيماءات الوجه للتحكم في أندرويد 12 إسم Camera Switches.

ويمكنك تفعيل هذه الإيماءات عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في هاتفك إلى قائمة الإعدادات وبعد ذلك اختيارات الوصول ومن ثم Switch Access.

وبعد ذلك قم بتفعيل الاختيار الخاص بها، ويطلب منك النظام بعد ذلك اختيار طريقة الإدخال إما عبر الكاميرا أو طريقة إدخال فيزيائية.

ومن ثم قم بمنح التطبيق صلاحيات الوصول إلى الكاميرا والتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

وبعد ذلك يسألك النظام إن كنت ترغب في استخدام إيماءة واحدة للتحكم في الهاتف أو أكثر من إيماءة.

وإذا قمت باستخدام ايماءة واحدة، فإنك تعتمد على الإيماءة الأساسية لتطلب من الهاتف أن يفحص الشاشة ويخبرك بطريقة التعامل معها.

وأما الايماءات المتعددة، فإنها تسمح لك باستخدام أكثر من إيماءة للتحكم في الهاتف.

ويبدأ التطبيق بعد ذلك في ربط الإيماءات المختلفة مع الوظائف التي تستطيع القيام بها عبر الهاتف، وذلك مثل الانتقال من نقطة إلى نقطة أو سحب الشاشة للأعلى أو الأسفل وهكذا.

ولازلت خاصية التحكم في الهاتف عبر الإيماءات تحت التطوير، لذلك يمكنك أن تتوقع وجود مشاكل أو اخطاء اثناء استخدامها.

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موعد إطلاق النظام

إقترب موعد إطلاق نظام أندرويد 12 كثيرًا، حيث أطلقت جوجل النسخة التجريبية الأخيرة من النظام وجعلتها متاحة لهواتف بيكسل.

وقالت جوجل بأنها على استعداد لإطلاق النسخة النهائية من النظام خلال الأسابيع القادمة.

ويتناسب هذا الموعد مع إطلاق آبل للنسخة الجديدة من نظام iOS 15، التي يتوقع أن تصدر بعد 14 سبتمبر مع نهاية مؤتمر آبل.

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