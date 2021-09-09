أفضل تطبيقات توقيع المستندات دون طباعتها

أصبحت المستندات الرقمية أحد أهم وأشهر طرق المراسلة الرسمية التي تعتمدها عليها الشركات، ولذلك أصبحت تطبيقات توقيع المستندات من أهم التطبيقات التي يجب أن تمتلكها.

وذلك حتى تتمكن من توقيع أي مستند يصل إليك بشكل سريع وإعادة إرساله للشخص الذي يحتاجه موقعًا منك.

وتعمل هذه التطبيقات عبر جميع المنصات الرقمية التي يمكنك استخدامها سواءً كانت الحاسب الشخصي أو الهواتف المحمولة.

كما تضم الهواتف ميزة التوقيع الرقمي على المستندات، ولكنها لا تقدم نفس المميزات والاحترافية في التوقيع مثل هذه التطبيقات.

لذلك إليكم قائمة بأفضل تطبيقات توقيع المستندات دون طباعتها:

تطبيق DocuSign

يعتبر هذا التطبيق من أشهر التطبيقات التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل توقيع المستندات الرقمية في أجهزة أندرويد وويندوز وآيفون.

حيث يسمح لك هذا التطبيق بتوقيع المستندات وحفظها في جهازك دون وجود اتصال بالإنترنت.

ويسمح لك التطبيق بإنشاء التوقيع الرسمي الخاص بك عبر هاتفك مباشرةً، وبعد ذلك يمكنك توقيع المستندات عبر عدة طرق.

ويضم التطبيق خطة مجانية تسمح لك بالتوقيع على ثلاثة مستندات كحد أقصى، ويمكنك استخدام إحدى الخطط المدفوعة لاحترافية أكثر في الاستخدام.

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يشبه هذا التطبيق DocuSign كثيرًا، حيث يعتمد على تصميم مشابه له في الواجه والمميزات أيضًا.

ويسمح لك التطبيق بإدارة وتجميع المستندات الخاصة بك والتي قمت بتوقعيها سابقًا أو لازلت تحتاج لتوقيعها.

ويمكنك رسم توقيعك كما تفضل أو تصويره عبر الكاميرا أو كتابته يدويًا، لذلك يعتبر تطبيقاً شاملًا للتوقيعات الرقمية.

وتستطيع استخدام التطبيق عبر الهواتف سواءً كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، وتوجد نسخة موقع للحواسيب.

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كان يعرف هذا الموقع في الماضي بإسم DocSketch، وهو تطبيق متاح أونلاين فقط عبر موقع خاص به.

ولا يمتلك SignWell أي تطبيق يمكن تثبيته على أي منصة، وهذا ما يجعله غير مناسبًا للهواتف تحديدًا.

ولا يختلف الموقع كثيرًا في الاستخدام عن باقي التطبيقات التي تسمح لك بتوقيع المستندات رقميًا دون طباعتها.

وتسمح لك الخطة المجانية للموقع باستخدامها مع مستخدم واحد ونموذج واحد وثلاثة مستندات بعد أقصى.

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