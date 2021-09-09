أجمل متاجر آبل حول العالم

تهتم شركة آبل بشكل كبير بمتاجرها الحقيقية الموزعة حول العالم. وتمتلك الشركة عشرات المتاجر حول العالم، إلا أن بعضها يحظى بمكانة خاصة نظرًا لجمال تصميمه أو لوقوعه في منطقة تشتهر بالتسوق.

وتتوزع متاجر الشركة على قارات أوروبا وآسيا إلى جانب أميركا بطبيعة الحال. وبعضها عبارة عن إعادة إعمار لمباني قديمة وشبه أثرية، كما أن بعضها الآخر يتمتع بتصاميم هندسية حديثة ومغايرة.

ونأخذكم في هذا المقال في رحلة لنشاهد أهم متاجر آبل حول العالم، وأحدثهم هو متجر سنغافورة والذي تم افتتاحه قبل عام من الآن.

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متجر آبل في دبي مول

تم افتتاح متجر الشركة في دبي مول بالإمارات العربية المتحدة في عام 2017. وهو على مقربة من برج خليفة والذي يعد من أهم معالم الوطن العربي.

ويأتي المتجر في تصميم منحني مع شرفة تطل على نافورة دبي. ويحاط المتجر بألياف الكربون للحماية من الحرارة المرتفعة. ويستوحى تصميم المتجر من المشربية العربية.

متجر لندن

متجر لندن يعتبر من أهم متاجر الشركة في أوروبا. وذلك بعدما تمت إعادة افتتاحه في في نهايات عام 2016. ويقع في شارع Regent.

ويعتبر هذا المتجر واحد من أولى متاجر الشركة التي استعرضت تصميمها الجديد للمتاجر، وتعاونت في تصميمه مع Foster + Partners تمامًا مثل متجر دبي.

متجر فيينا

تم افتتاح متجر الشركة في مدينة فيينا، عاصمة النمسا، في 2018، ويقع على مقربة من أوبرا فيينا. وتشتهر المدينة عمومًا بدور الأوبرا. كما يقدم هذا المتجر تصميم عصري إلى أقصى حد ويتكون من دورين.

متجر كولونيا

يقع هذا المتجر في مدينة كولونيا بدولة ألمانيا. ويستعرض المتجر تصميمات الشركة المميزة، كما أنه واحد من أبرز المتاجر في أوروبا عمومًا. وقد تم افتتاح هذا المتجر في مارس 2017.

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متجر آبل بارك

يقع هذا المتجر في موقع مميز. حيث يقع بجانب مقر الشركة الرئيسي في كوربتينو. وذلك ضمن منطقة مخصصة للزوار. ولا يعد هذا المتجر واحدًا من المتاجر الكبيرة، إلا أنه يوفر تجربة مميزة لزوار آبل عمومًا.

متجر آبل في ميلان

يقع هذا المتجر في واحد من أبرز شوارع ميلان، كما يتميز باحتوائه على نافورة زجاجية تضيف الكثير من الجمالية للتصميم. إلى جانب أنه يعمل على مدار الساعة.

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متجر بكين

يعرفه هذا المتجر بمستوى جماليته المرتفع، ويقع ضمن ميدان Taikoo Li المفتوح في Sanlitun. كما يتميز المتجر بأنه يضم ألواح شمسية على السقف لتزويده بما يحتاج من طاقة.

متجر آبل في بانكوك

يتميز هذا المتجر بأنه ثاني أكبر موقع للبيع بالتجزئة في بانكوك، تايلاند. ويتميز المتجر بتصميم زجاجي بالكامل مع الاعتماد على العنصر الخشبي في التصميم الداخلي.

ويتكون المتجر من دورين منفصلين، إلا أن الانتقال فيما بينهم يتم من خلال السلم الحلزوني الموضح في الصورة، وهو تصميم جذاب بدون شك.

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متجر باريس

يتميز متجر باريس بمحاكاته للتصميمات الكلاسيكية المنتشرة في المدينة، ويعد متجر Marche Saint-Germain ثالث متاجر الشركة في العاصمة الفرنسية.

متجر سنغافورة

يعرف هذا المتجر بأنه أجمل متاجر الشركة على الإطلاق، كما أنه قد تأسس في وقت حديث كما سلف الذكر، ويحاط بشكل كامل بالمياه.

ويعرف متجر Marina Bay Sands بتقديمه لتجربة مشاهدة 360 درجة للزوار إلى جانب الرؤية البانورامية. كما يقدم المتجر تصميم زجاجي بالكامل حيث يتكون من 114 قطعة مختلفة من الزجاج كما صرحت الشركة.

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