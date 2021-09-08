أطلقت شركة DJI للتو Osmo Mobile 5، وهو عبارة عن مثبت جديد للهاتف الذكي، الذي يتضمن عصا سيلفي متداخلة مدمجة في المقبض مباشرة.

ويحتفظ Osmo Mobile 5 بنفس مبدأ التصميم القابل للطي مثل سابقاته. ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة.

ويعتبر المثبت أصغر قليلاً وأخف وزنًا هذا العام. ويلاحظ المستخدمون أن زاوية المقبض أصبحت أكثر حدة من ذي قبل لاستيعاب عصا السيلفي بقياس 8.4 إنشات.

ويوجد أيضًا زر جديد على المقبض، الذي يتيح لك الوصول بسرعة إلى بعض ميزات Osmo Mobile 5 الأساسية.

ولكن مع التغييرات في التصميم، فإن عمر البطارية يتأثر بشكل كبير. وبينما تم تصنيف Osmo Mobile 4 لمدة 15 ساعة، تقلص تصنيف Osmo Mobile 5 إلى ست ساعات و 20 دقيقة.

وعندما قدمت الشركة Osmo Mobile 4، كانت الميزة البارزة هي زوج الحوامل المغناطيسية التي جعلت توصيل هاتفك بالحامل أمرًا سهلاً.

ولكن الحوامل تتطلب جهدًا إضافيًا للعمل مع هاتف أكبر من المعتاد، خاصةً إذا كان الهاتف المذكور يحتوي على حافظة.

نتيجة لذلك قامت الشركة بترقية المشبك المغناطيسي بحيث يمتد بعيدًا. ولكن مثل العام الماضي، لا تزال المغناطيسات غير متوافقة مع مغناطيس MagSafe الخاص بشركة آبل.

ويأتي Osmo Mobile 5 أيضًا بمحركات تثبيت محسّنة وقد أضاف ميزة ذكية جديدة Shotguides.

ويقوم Osmo Mobile 5 بمسح محيطك ويمنحك ما يصل إلى 30 مجموعة من النصائح والتوجيهات حول تصوير مقاطع الفيديو باستخدام هذا المثبت.

وبمجرد تصوير جميع المقاطع الموصى بها، فإن المثبت يحررها تلقائيًا ويجمعها في فيديو واحد في تطبيق Mimo من DJI.

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مثبت الهاتف الذكي من DJI يعمل كعصا سيلفي

كما تحصل بقية ميزات التتبع الذكية الأخرى في DJI على ترقية للأداء. وتم تحسين Active Track 4.0 الآن للتعرف على الوجه وتتبعه، مما يؤدي إلى أداء أكثر استجابة.

ويمكن أيضًا العثور على جميع أوضاع التصوير المبرمجة مسبقًا من Osmo Mobile 4 عبر Osmo Mobile 5. بالإضافة إلى الأوضاع القياسية الأخرى التي رأيناها من قبل مثل Hyperlapse و Timelapse و Motionlapse.

ويتوفر Osmo Mobile 5 من DJI بلونين هما الرمادي والأبيض. وتبيع DJI أيضًا ملحقًا اختياريًا جديدًا بقيمة 79 دولار، وهو DJI Fill Light Phone Clamp. الذي يشبه المشبك المغناطيسي القياسي. ولكن مع أضواء مدمجة للمساعدة في إضفاء السطوع على صورك الشخصية.

ومع إصدار Osmo Mobile 5، تمت إعادة تسمية Osmo Mobile 4 إلى Osmo Mobile SE، وهو نفس المثبت كما في العام الماضي، بما في ذلك نفس عمر البطارية القديم الذي يبلغ 15 ساعة. ولكن مع المشبك المغناطيسي الذي تمت ترقيته، وكل ذلك مقابل 119 دولار.

يتوفر Osmo Mobile 5 الآن مقابل 159 دولار، وهو ما يزيد بمقدار 10 دولارات عن Osmo Mobile 4 ونحو 30 دولار أكثر من تكلفة Osmo Mobile 3 عند الإطلاق.

ويأتي Osmo Mobile 5 ضمن حزمة قياسية واحدة مع حامل حلقي ومشبك وحامل ثلاثي القوائم وحزام معصم وحقيبة.

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