قدمت شركة مايكروسوفت تجربة قراءة الأخبار المخصصة الخاصة بها التي تسمى Microsoft Start، وهي متوفرة كموقع ويب وتطبيق للأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى كونها متكاملة مع منتجات الشركة الأخرى، بما في ذلك ويندوز 10 و ويندوز 11 ومتصفح الويب مايكروسوفت إيدج.

وتجمع الخلاصة المحتوى من ناشري الأخبار. ولكن بطريقة مصممة خصيصًا لمصالح المستخدمين الفردية، كما تقول الشركة.

ويمكن أن يساعد نظام التخصيص الشركة في التنافس بشكل أفضل مع تجارب قراءة الأخبار التي يقدمها المنافسون مثل آبل أو جوجل، وكذلك التطبيقات الخارجية الشهيرة مثل Flipboard أو SmartNews.

وتقول الشركة إن المنتج مبني بالاعتماد على إرث الشركة مع خدمات المستهلكين عبر الإنترنت والهواتف المحمولة مثل MSN و Microsoft News. ومع ذلك، فإنه لن يحل محل MSN. وتظل هذه الخدمة متاحة. وذلك بالرغم من إطلاق هذا المنافس الداخلي الجديد.

ولاستخدام Microsoft Start، يمكن للمستهلكين زيارة موقع الويب المستقل MicrosoftStart.com، الذي يعمل على كل من جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج. ولكن ليس سفاري.

أو يمكنهم تنزيل تطبيق Microsoft Start للأجهزة المحمولة لنظام التشغيل iOS أو أندرويد. وتعمل الخدمة أيضًا على تعزيز تجربة الأخبار والاهتمامات عبر شريط مهام ويندوز 10 وتجربة الأدوات المصغرة عبر ويندوز 11. وتتوفر في مايكروسوفت إيدج من خلال صفحة علامة تبويب جديدة.

ويشبه موقع Microsoft Start للوهلة الأولى أي بوابة إلكترونية أخرى تقدم مجموعة من الأخبار من مجموعة متنوعة من الناشرين، جنبًا إلى جنب مع عناصر واجهة مستخدم لأشياء مثل الطقس والأسهم والنتائج الرياضية وحركة المرور.

وعند النقر لقراءة مقالة، يتم نقلك إلى إصدار مشترك مستضاف على نطاق مايكروسوفت، الذي يتضمن شريط التنقل العلوي لـ Microsoft Start في الأعلى وأزرار تفاعل الرموز التعبيرية أسفل العنوان.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع القصص باستخدام الرموز التعبيرية أثناء تصفح الصفحة الرئيسية نفسها.

وتتشابه مجموعة الرموز التعبيرية مع تلك التي تقدمها فيسبوك، باستثناء أن مايكروسوفت قد استبدلت الرموز التعبيرية للوجه الضاحك المثير للجدل عبر فيسبوك بوجه مفكر.

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مايكروسوفت تطلق الخدمة الإخبارية المخصصة Start

قامت الشركة بإجراء تغيير آخر مع الرموز التعبيرية الخاصة بها أيضًا، وبعد الرد على قصة باستخدام رمز تعبيري، ترى الرموز التعبيرية الخاصة بك بدلاً من الثلاثة الأوائل وعدد ردود الفعل الكلي.

وبينما تميل بوابات الويب إلى أن تكون مجمعات ثابتة لمحتوى الأخبار، فإن موجز Microsoft Start يتكيف مع اهتمامات المستخدمين بعدة طرق مختلفة.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق الزر “تخصيص” للانتقال إلى صفحة حيث يمكنهم إضافة الاهتمامات وإزالتها يدويًا من عدد من الفئات العالية المستوى مثل الأخبار والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والمال والتمويل والسفر والصحة والتسوق و أكثر.

كما يمكنهم البحث عن الفئات والاهتمامات التي يمكن أن تكون أكثر تحديدًا أو أكثر تخصصًا.

وعندما يبدأ المستخدمون بعد ذلك في تصفح خلاصة Microsoft Start. يمكنهم أيضًا النقر فوق زر لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بمقالة لضبط الخلاصة وفقًا لتفضيلاتهم بشكل أفضل.

ومع مرور الوقت، كلما زاد تفاعل المستخدم مع المحتوى، أصبحت الخلاصة أدق بشكل أفضل. وتشير الشركة إلى أن هذا التخصيص يعزز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى الإشراف البشري.

ويجري دعم الخلاصة عبر الإعلانات. وأثناء التمرير لأسفل، تلاحظ أن كل بضعة صفوف تحتوي على وحدة إعلانية واحدة. حيث يتم تمييز عنوان URL بعلامة “إعلان” خضراء.

وبالنظر إلى أن الشركة لا تغلق MSN وتدمج هذه الخدمة الإخبارية في عدد من المنتجات الأخرى. فإنها تعمل على توسيع نطاق الإعلانات المتاحة التي يمكن أن تقدمها مع هذا الإطلاق.

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