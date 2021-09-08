كيفية إخفاء الأيقونات في إعدادات نظام ماك

يمتلئ تطبيق إعدادات نظام ماك بالكثير من الأيقونات التي تؤدي لاختيارات قد لا تستخدمها كثيرًا.

وذلك لأن معظم المستخدمين لا يفضلون العبث مع الإعدادات التي لا يحتاجونها بكثرة.

ويمكنك تخصيص وإخفاء أيقونات الإعدادات التي لا تستخدمها ولا تحتاج إليها عبر نظام ماك عبر الطريقة التالية.

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خطوات إخفاء أيقونات إعدادات نظام ماك

يمكنك أن تقوم بترتيب أيقونات إعدادات نظام ماك عبر قائمة العرض، وذلك لتجعل الأيقونات مرتبة أبجديًا أو بحسب الفئة.

وتستطيع عبر قائمة العرض أيضًا اختيار الأيقونات التي ترغب في أن تظهر في تطبيق الإعدادات.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط على علامة آبل في الشريط العلوي ومن ثم اختيار إعدادات النظام.

وعندما تفتح تطبيق إعدادات النظام قم بالضغط على قائمة عرض الموجودة في الشريط العلوي واختر تخصيص الأيقونات.

وبعد ذلك تظهر مجموعة من العلامات أمام جميع أيقونات الإعدادات، قم بإزالة العلامة أمام الأيقونة التي ترغب في إخفاءها.

وعندما تنتهي قم بالضغط على موافق حتى تختفي الأيقونات التي لا ترغب في ظهورها في التطبيق.

ويمكنك تغيير طريقة عرض الأيقونات عبر الضغط على ترتيب الأيقونات بحسب الفئة أو بحسب الإسم، ويمكنك البحث أيضًا في التطبيق بسهولة عبر هذه القائمة.

ولا يتم إزالة الإعدادات تمامًا من حاسوبك، حيث تستطيع إعادتها مجددًا عبر الضغط إعادة الخطوات السابقة.

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مؤتمر آبل القادم

أعلنت آبل عن مؤتمرها في 14 سبتمبر القادم، ويتوقع الجميع أن تعلن آبل عن حواسيب ماك بوك جديدة في هذا المؤتمر.

وقد تطلق آبل حواسيب M1x الجديدة والتي تعتمد على الشريحة المتطورة من آبل بدلًا من معالجات إنتل.

ويتوقع الجميع أن تظهر هذه الشريحة في حواسيب ماك بوك برو الجديدة، وتوجد بعض التسريبات عن حجم جديد لحواسيب ماك بوك برو.

كما تطلق آبل نظامها Monterey الجديد لجميع حواسيب ماك المدعومة في المؤتمر يوم 14 سبتمبر.

وذلك إلى جانب نظام iOS 15 وiPadOS 15 الجديدين، ويتوقع أيضًا أن تطلق آبل هاتف آيفون 13 الجديد بأحجامه المختلفة.

وقد تختلف مواعيد إطلاق الهواتف وإتاحتها للشراء في البلاد المختلفة بحسب سياسة آبل.

ولكن على الأغلب تكون الهواتف متاحة للشراء مع نهاية شهر سبتمبر في جميع منافذ آبل الرسمية.

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