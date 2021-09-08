قالت شركة فيسبوك إنها مستعدة لإطلاق أكثر منتجاتها الجديدة طموحًا منذ سنوات، وهي المحفظة الرقمية المسماة Novi. ولكن المسؤول عن هذه المهمة يقول إن واشنطن يمكن أن تقف في طريقها.

وتحتاج الشركة إلى إقناع المنظمين المتشككين في قوتها بأنها فكرة جيدة. وقال ديفيد ماركوس من فيسبوك: إذا كان هناك شيء واحد نحتاجه، فهو فائدة الشك. نحن نبدأ مع وجود نقص في الثقة ونحتاج إلى تعويضه.

وترتبط الكثير من طموحات الشركة الأوسع نطاقًا، مثل بناء ميتافيرس وتطوير منصة التسوق الخاصة بها، بالابتكارات في مجال المدفوعات.

وزار ماركوس واشنطن الأسبوع الماضي للقاء أصحاب المصلحة التنظيميين الرئيسيين حول Novi، وهو تطبيق محفظة مبني على تقنية البلوك تشين.

وقال إن أنظمة الدفع القائمة على العملات المشفرة تساعد في خفض مستوى إمكانية الوصول إلى نظام مالي حديث.

وكان هناك أيضًا لمناقشة جمعية Diem، وهي مجموعة مكونة من 26 شركة وغير هادفة للربح تقوم ببناء نظام مدفوعات قائم على البلوك تشين تستخدمه Novi.

وتهدف المجموعة إلى العمل كطرف خارجي غير متحيز يسمح لمختلف المحافظ الرقمية في جميع أنحاء العالم بالتداول باستخدام نفس النوع من العملات الرقمية، التي تسمى Diem.

ويقول ماركوس إن فيسبوك تأمل في إطلاق Novi بالتزامن مع Diem بحلول نهاية العام.

وبينما تعد Novi جاهزة للإطلاق الآن. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت عملة Diem قد تكون جاهزة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تتطلب مزيدًا من الدعم التنظيمي. وقال نخطط لطرح Novi في السوق هذا النصف، بغض النظر عن أي شيء.

وأعلن الشركة في الأصل عن طموحاتها في المدفوعات الرقمية في عام 2019. ولكن كان عليها أن تحور منتجاتها وتعيد تسميتها عندما قوبلت بالشكوك والتدقيق في وقت مبكر من قبل المنظمين.

وقال ماركوس: آمل أن تكون واشنطن أكثر تقبلا لأن الكثير قد تغير. أعتقد أن أحد الأشياء التي فشلت في شرحها سابقًا هو كيفية كسب المال.

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فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi

تعمل الشركة على تسهيل المدفوعات الرقمية لسنوات. ولكن لم تكن المدفوعات عملاً يدر أرباحًا للشركة حتى الآن.

وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، عالجت نحو 100 مليار دولار من المدفوعات، معظمها من خلال منصات الرسائل وتجربة التسوق والمعلنين الصغار. ولكنها لا تأخذ عمولة مقنعة من تلك المعاملات.

وتريد الشركة التعمق أكثر، والمساعدة في بناء نظام دفع رقمي تأمل أن يجعل الأمر أسهل وأسرع لمزيد من الأشخاص على مستوى العالم لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.

وتبدأ بإطلاق مدفوعات مجانية من نظير إلى نظير العام المقبل، قبل تسهيل المعاملات المدفوعة بين الأشخاص والتجار في نهاية المطاف.

ولا يتوقع ماركوس أي عائدات كبيرة من المدفوعات قبل عام 2023 على أقرب تقدير، عندما تبدأ بتطوير مدفوعات التجار.

ويمثل دخول فيسبوك إلى عالم المدفوعات أحد أكبر مخاوف المنظمين، إذ قد تزعزع النظام المالي العالمي من خلال وضع عملتها الرقمية، Diem، مقابل العملات الوطنية العالمية، مثل الدولار.

ولمعالجة هذا القلق، نقلت جمعية Diem عملياتها في شهر مايو من سويسرا إلى الولايات المتحدة. وقالت إنها تطلق عملة Diem الرقمية بقيمة سوقية مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وبالنسبة لماركوس، المدير التنفيذي السابق لشركة باي بال الذي أمضى معظم حياته المهنية في العمل مع الشركات الصغيرة، فإن الهدف هو مساعدة المنظمين على فهم ما تفعله فيسبوك وأهميته.

ويقول: إن النظام الحالي يعاني من مشكلة إذ إن هناك 62 مليون شخص في الولايات المتحدة لا يتعاملون مع البنوك. وهناك 1.7 مليار شخص لا يتعاملون مع البنوك في العالم. وهناك مليار آخر أو نحو ذلك يعانون من نقص الخدمات المالية. ولا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو.

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