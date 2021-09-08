تشوق كل من فيسبوك وراي بان للإعلان عن النظارات الذكية القادمة في 9 سبتمبر، ويبدو أن هذا قد يكون أول لمحة حقيقية عن نظارات عملاقة التواصل الاجتماعي التي طال انتظارها.

ونشرت راي بان صفحة ترويجية بها صورة ظلية لزوج من النظارات مع تاريخ 09.09 2021 والنص “اشترك الآن للحصول على إشعار الإصدار الخاص بك”.

ولا تحدد العلامة التجارية ما إذا كان هذا خبرًا عن الإصدار أو الإصدار نفسه. ولكن الصفحة الرئيسية لراي بان تعد بأن هذه القصة قد ترغب في متابعتها، وهي إشارة مفترضة إلى قصص فيسبوك.

ويتزامن الإعلان مع بعض مقاطع الفيديو التشويقية الواضحة من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أندرو بوسورث.

وتظهر المنشورات مقاطع فيديو من وجهة نظر من بوسورث وزوكربيرج، بما في ذلك بوسورث يلعب الجولف وزوكربيرج يجدف القارب.

وكل ذلك يبدو أنه مصمم لتسليط الضوء على سيناريوهات النشاط البدني وجميع الأحوال الجوية.

وأطلقت عملاقة التواصل الاجتماعي على نظارتها، التي تم تطويرها بالشراكة مع الشركة الأم لعلامة راي بان EssilorLuxottica، نقطة انطلاق نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة.

وقالت الشركة في العام الماضي إن النظارات تطلق في عام 2021. وأكد زوكربيرج في شهر يوليو أن النظارات تمثل الإطلاق التالي للأجهزة بالنسبة للشركة. وذلك بالرغم من أنه لم يعلن عن موعد في ذلك الوقت.

ولكن حدد أن النظارات لها الشكل الأيقوني من راي بان، وتتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة.

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فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر

تعتبر النظارات جزء من مبادرة أكبر عبر فيسبوك لبناء النظارات التي تزيد من مستوى العالم بصريًا وسمعيًا.

ولكن لن يكون لديهم ميزات مرتبطة بشكل شائع بنظارات الواقع المعزز مثل القدرة على عرض الصور في البيئة.

وبدلاً من ذلك من المحتمل أن تشبه أحد الأجيال السابقة من Snap Spectacles. التي تطورت لتصبح نموذجًا أوليًا فعليًا لنظارات الواقع المعزز.

ومن المحتمل أيضًا أن تحفظ الشركة تقنية سوار المعصم العصبونية، التي تعتبرها مستقبل تفاعل الواقع المعزز، لإصدار لاحق.

وتعمل الشركة على تطوير نماذج أولية أكثر تقدمًا للواقع المعزز. ولكن من غير المتوقع رؤيتها لسنوات حتى الآن.

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