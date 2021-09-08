طريقة ترك رسالة في شاشة قفل ماك بوك

تستخدم حواسيب ماك بوك شاشة القفل بطريقة مشابهة لأنظمة التشغيل الأخرى، حيث تعرض في هذه الشاشة الحسابات الموجودة به.

ويمكنك ترك رسالة ترحيبية أو تحذيرية كما تفضل في شاشة القفل الخاصة بحاسوبك، وتستطيع عبر هذه الرسالة توجيه المستخدمين لحساب بعينه لتسجيل الدخول فيه.

كما تستطيع استخدام هذه الرسالة في ترك تنبيهات لأطفالك مثلًا بعدم استخدام الحاسوب أو ترك تنبيه للموظفين والزوار، ويمكنك استخدام هذه الخاصية كما ترغب.

طريقة وضع رسالة في شاشة قفل ماك بوك

لا يجبرك نظام ماك على نوع معين من الرسائل أو معلومات معينة تتركها في هذه الرسالة.

ويمكنك ترك أرقام هواتف للإتصال بها في حالة ضياع الجهاز مثلًا، ولكن يجب ألا يتجاوز حجم الرسالة في المجمل 204 حرفًا.

ويمكنك وضع الرسالة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى علامة آبل الموجودة في الشريط العلوي، وبعد ذلك اختر إعدادات النظام.

وبعد ذلك توجه إلى اعدادات الأمان والخصوصية، ومن ثم قم بإزالة القفل عبر توثيق هويتك.

وتجد اختيارًا يدعى إظهار رسالة عند قفل الشاشة وبجانبه زر يدعى إضافة الرسالة.

قم بالضغط على الزر حتى تتمكن من إدخال الرسالة التي ترغب بها، وبعد ذلك اضغط موافق وأعد تشغيل الجهاز.

وعندما يعود الجهاز مرة أخرى للعمل تجد أمامك الرسالة التي قمت بإدخالها.

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إطلاق النظام الجديد

أعلنت آبل عن مؤتمرها السنوي في 14 سبتمبر القادم، ومن المتوقع أن تطلق الشركة النظام الجديد لأجهزة ماك بوك تحت اسم Monterey.

ويأتي نظام Monterey بمجموعة جديدة من المميزات لأجهزة ماك لتسهيل إستخدام الأجهزة والاستفادة منها بالحد الأقصى.

ويقدم النظام خاصية التحكم العام في الأجهزة، حيث تستطيع التحكم في أكثر من جهاز ماك عبر لوحة مفاتيح وفأرة واحدة.

كما تستطيع التحكم في أجهزة آيباد أيضًا عبر هذه الخاصية ونقل المحتويات بين هذه الأجهزة بسهولة .

ويمكنك التعرف على الأجهزة التي تحصل على نظام Monterey عبر هذا المقال.

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