أصبحت بيتكوين عملة رسمية في السلفادور، ويبدو أن الأسواق ومنصات العملات المشفرة تكافح في ظل ذلك، حيث انخفض سعر العملة المشفرة الأكبر عالميًا من نحو 52000 دولار إلى أقل من 43000 دولار وفقًا لـ Coinbase.

وحصل الانخفاض في اليوم الذي استعدت فيه السلفادور لاعتماد أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية كعملة قانونية، لتصبح أول دولة تفعل ذلك.

وانخفضت العملة بنسبة تصل إلى 16 في المئة. وهبطت إيثريوم بنسبة 12 في المئة إلى 3441 دولار. وخسرت أسهم العملات المشفرة MicroStrategy و Coinbase أيضًا نحو 9 و 4 في المئة على التوالي.

وقالت Coinbase في تحديث عبر تويتر: إن مستخدمي Coinbase كانوا يعانون من معاملات متأخرة أو ملغاة بأسعار مرتفعة في الصباح. ولكن تم حل هذه المشكلات بحلول فترة ما بعد الظهر.

وكانت منصات العملات المشفرة الرئيسية Kraken و Gemini تحقق أيضًا في التأخيرات ومشكلات الأداء.

وأعلن رئيس السلفادور في تغريدة تعطيل Chivo، وهي محفظة بيتكوين التي تديرها الحكومة، مؤقتًا. وذلك لزيادة سعة الخوادم، التي كانت تعيق المستخدمين الجدد من تثبيتها.

وعندما تم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة، لم يكن لها تأثير كبير في السعر كما توقع البعض. وذلك لأن الإعلان كان قليل التفاصيل وكان الناس على الحياد بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

ويعيش جزء كبير من السلفادور في فقر وليس لديه اتصال بالإنترنت أو الهاتف الذكي المطلوب للمشاركة في شبكة بيتكوين.

كما أن رسوم المعاملات وأوقات المعالجة والعقبات الأخرى تجعل هذا يبدو وكأنه اختبار تجريبي وليس حلاً للعديد من المشكلات التي يعاني منها فقراء البلاد.

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بيتكوين تنخفض مع اعتمادها في السلفادور كعملة

كجزء من القانون الجديد، يطلب من الشركات قبول بيتكوين للسلع والخدمات. وذلك بالرغم من أن التجار غير القادرين تقنيًا على قبولها يتم إعفاؤهم.

وقامت الحكومة بتركيب 200 جهاز صراف آلي للعملة الرقمية حول السلفادور. واشترت أيضًا 400 بيتكوين بقيمة نحو 20 مليون دولار، وتمنح محافظ Chivo قيمة 30 دولار من بيتكوين للسلفادوريين الذين يسجلون.

ولطالما اعتبر أنصار بيتكوين أن هناك حجة قوية لأسواق أمريكا اللاتينية التي تستخدم العملة المشفرة كوسيلة للتبادل والتحويلات وحتى للبنوك المركزية التي تعاني من انخفاض كبير في قيمة العملة.

وقدم سياسي بنمي قانون التشفير، الذي يسعى إلى جعل بنما دولة متوافقة مع البلوك تشين وأصول التشفير والإنترنت.

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