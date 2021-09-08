طورت شركة إل جي تقنيات جديدة يمكن استخدامها في شاشات العرض القابلة للطي باستخدام تقنيات المواد الجديدة وتقنيات الغلاف المتراكمة مع دخولها سوق مواد الجيل التالي بشكل جدي.

وأعلنت الشركة أنها طورت نافذة غطاء لأجهزة تكنولوجيا المعلومات القابلة للطي تسمى Real Folding Window التي طبقت مواد غلاف مطورة خصيصًا لجعل السطح صلبًا مثل الزجاج، في حين أن الأجزاء القابلة للطي مرنة مثل البلاستيك.

وتتكون نوافذ الغطاء من مواد أساسية موجودة في الجزء الخارجي من أجهزة تكنولوجيا المعلومات لحماية الشاشة من التأثير، مع تقديم صور واضحة أيضًا. وتتميز بالمتانة والنفاذ والخصائص المنحنية التي تجعلها قابلة للطي بمرونة.

وقال متحدث باسم الشركة: على عكس أفلام البوليميد الموجودة والمواد الزجاجية المقواة، فإن نافذة الغطاء التي طبقت تقنيات غلاف إل جي الجديدة تزيد من المرونة، مع توفير حلول محسّنة للهواتف القابلة للطي مثل إجراء تحسينات على المشكلات المزمنة.

ويتم تغليف Real Folding Window بمادة جديدة بسمك بضع عشرات من الميكرومترات على جانبي فيلم PET. وهو نوع من البلاستيك الرقيق، لتعزيز مقاومة الحرارة والخصائص الميكانيكية للمواد البلاستيكية. وهو أرق مقارنة بالزجاج المقسى الموجود وله نفس الصلابة. ولكن لا يوجد تشقق عبر الشاشة.

وتتفوق القدرة التنافسية للأسعار مقارنةً بأغشية البوليميد الموجودة. ويتم الحفاظ على المتانة حتى عند الطي أكثر من 200000 مرة بسبب مرونتها الفائقة.

بالإضافة إلى ذلك أجرت الشركة تحسينات كبيرة على خطوط الطي التي تحدث عبر الأجزاء القابلة للطي من الشاشة.

اقرأ أيضًا: إل جي توقفت عن صنع الهواتف الذكية

إل جي تطور تقنية تتفوق على الزجاج القابل للطي

علاوة على ذلك تقول الشركة إن فيلم PET المغلف يجب أن يعمل مع الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة والهواتف ذات الشاشات القابلة للطي أيضًا.

وحددت الشركة احتياجات العملاء مثل النحافة، والمظهر النظيف، وميزات الطي المستقرة. وتخطط للحصول على قدرات الإنتاج الضخم بحلول عام 2022 وبدء المبيعات على نطاق واسع للمنتج من عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك قالت الشركة: تمكنا من خلال Real Folding Window من الاقتراب من حل نقاط الضعف لدى العملاء. وقد تلقينا مقترحات لمشاريع مشتركة من عدة عملاء.

وأضافت: نعزز شراكاتنا مع الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية. ونوسع سوقنا بدءًا من الهواتف المحمولة. وننتقل إلى التطبيقات الجديدة القابلة للطي مثل أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية.

ووفقًا لشركة استقصاء السوق العالمية، Omdia. فمن المتوقع أن ينمو سوق الهواتف القابلة للطي من 3.5 مليون وحدة في عام 2020 إلى 50 مليونًا بحلول عام 2026.

اقرأ أيضًا: إل جي لديها سماعات أذن لاسلكية تراعي الخصوصية