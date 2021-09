أفضل التطبيقات لقراءة المانغا عبر الهواتف الذكية

وجدت الكتب والروايات اليابانية المرسومة يدويا أو ما يسمى قصص المانغا انتشارا واسعًا في العالم العربي في الفترة الأخيرة لما تقدمه من قصص متنوعة وعميقة للغاية.

وأصبحت تناسب جميع الفئات العمرية حيث يوجد منها ما يناسب الأطفال والبالغين على حد سواء.

وتوجد الآن الكثير من التطبيقات التي تتيح لك تنزيل الإصدارات والبدء بالقراءة في أي مكان وزمان مع خيارات التخصيص مثل البدء من حيث توقفت وتغيير حجم الخط وغيرها.

أفضل التطبيقات لقراء قصص المانغا

تطبيق Mangamo

يتيح لك التطبيق الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من ألف عنوان مرخص بما في ذلك Attack on Titan و The Seven Deadly Sins و Fire Force.

ويتيح لك الإصدار المجاني الوصول إلى فصل واحد مجانًا لمدة 24 ساعة مع ترجمة احترافية ودقيقة لجميع السلاسل وسهولة التنقل بين الصفحات.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور. ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

اقرأ ايضًا: أفضل التطبيقات لزيادة مستوى الصوت في آيفون

تطبيق VIZ Manga

يتيح لك التطبيق مكتبة ضخمة من أبرز قصص المانغا وأحدثها بالإضافة إلى مانغا مستوحاة من الأفلام التي تنتجها اشهر استديوهات الأفلام في هوليوود مثل فيلم Cruella.

ويتيح التطبيق أحدث فصول سلسلة Shonen Jump و Boruto وDragon Ball Super وغيرها.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي. ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

تطبيق ComiXology

التطبيق المثالي للأشخاص الذين يجمعون بين قراءة قصص المانغا والكتب الهزلية المصورة Comic Books.

وتضم مكتبة التطبيق أكثر من 100000 رواية مصورة ومانغا ويمكنك استخدام إصدار الويب إذا كنت ترغب في قراءة القصص المصورة عبر الحاسب.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور. ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي بالإضافة إلى إصدار الويب.

اقرأ ايضًا: كيفية مراجعة أذونات التطبيقات في هاتف أندرويد

تطبيق WebComics

يتيح لك التطبيق العديد من العناوين الفريدة. ويحتوي على مجموعة كبيرة من صناع المانغا من جميع أنحاء العالم.

ويمكنك الحصول على توصيات منهم ونشر قصص المانغا أو الرسوم الهزلية الخاصة بك.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي. ولمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور.

تطبيق Manga Plus

يقدم التطبيق أحدث فصول بعض أشهر المانغا مجانًا. ومن ضمنها أشهر عناوين سلسلة Shonen Jump مثل Naruto وMy Hero Academia وBleach.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يعرض لك الحلقات الثلاث الأولى والأخيرة من أي مانجا. وهو أمر مفيد إذا كنت مهتمًا بمتابعة أحدث الفصول.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون في آب ستور. ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

اقرأ ايضًا: أفضل التطبيقات لمتابعة الدوريات الأوربية لموسم 2021-2022