أفضل الألعاب الشبيهة بلعبة Final Fantasy

استمرت سلسلة ألعاب Final Fantasy لسنوات طويلة. وقد تم إصدار 16 جزءًا رئيسيًا منها، إلى جانب عشرات الأجزاء الفرعية الأخرى.

وتعرف السلسلة بأنها مؤسسة تصنيف ألعاب JRPG وقد حصلت على عشرات التغييرات والتحسينات على مدار السنوات الأخيرة. إلى جانب تغييرات كبيرة وإيجابية على مستوى الرسومات، والقصة، وكذلك تصميم العالم.

وبالرغم من أن السلسلة هي الأكبر في تصنيف ألعاب JRPG إلا أنها ليست الوحيدة. حيث إن هناك عددًا كبيرًا من سلاسل الألعاب البارزة ضمن نفس التصنيف. وهي الألعاب التي يصفها البعض باسم “شبيهة Final Fantasy”.

الألعاب الشبيهة بلعبة Final Fantasy

نشارككم أهم العناوين البديلة للعبة Final Fantasy في هذا التصنيف. ويُذكر أن بعض هذه الألعاب تتفوق حتى على Final Fantasy من نواحي عديدة. كما أن بعضها يتوفر لعدد كبير من المنصات، مما يتيح الفرصة لمزيد من اللاعبين أن يجربوها.

1 – لعبة Dragon Quest 11

يعد إصدار Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب Dragon Quest. ولعلها اللعبة الأبرز في هذا المجال، كما أن هذا الإصدار يقدم تحسينات كبيرة على الرسومات والمحتوى مقارنةً بالأجزاء السابقة له.

وتتوفر لعبة Dragon Quest 11 على منصات الحاسب الشخصي، بلاي ستيشن 4، إكس بوكس ون، ونينتندو سويتش.

2 – لعبة Kingdom Hearts

تعرف سلسلة Kingdom Hearts بأنها من أبرز سلاسل الألعاب ضمن هذا التصنيف وحتى بشكل عام. ونحن نتحدث عن إصدار Kingdom Hearts All in One Package والذي يتوفر لكلًا من بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، والحاسب الشخصي.

وهذا الإصدار يضم مجموعة من الألعاب “Collection” وليس لعبة واحدة. إلا أنها سلسلة قوية جدًا في منافسة ألعاب Final Fantasy عمومًا. وتقدم الكثير لهذا التصنيف.

3 – لعبة Ni No Kuni منافسة Final Fantasy

يظهر مدى تمسك اللعبة بالثقافة اليابانية من اسمها. وتقدم لعبة Ni No Kuni: Wrath of the White Witch تجربة لعب مميزة ضمن هذا التصنيف. كما أنها تعتمد بشكل أكبر على الرسوم الكرتونية وهي مشتقة من عالم الأنمي بشكل رئيسي.

تقدم اللعبة عناصر مميزة وجذابة، وبعضها مشتق من ألعاب بوكيمون كذلك. إلى جانب التحكم السهل والسلس في الشخصيات وحركتها.

4 – لعبة Persona 5

تعرف سلسلة ألعاب Persona بشهرتها الكبيرة في تصنيف ألعاب JRPG. كما أن إصدار Persona 5: Royal هو الأقرب لألعاب Final Fantasy. إلا أن هذا الإصدار يتوفر حصرًا لمنصة بلاي ستيشن 4. في حين أن إصدارات أخرى تتوفر لجميع المنصات.

وتوصف اللعبة بأنها تدمج بين عوالم Final Fantasy وعوالم ألعاب بوكيمون. كما أنها تقدم تجربة لعب مميزة تصل إلى 100 ساعة. وهو أمر يفضله معظم اللاعبين.

5 – لعبة Tales of Vespiria

تعتبر لعبة Tales of Vespiria: Definitive Edition من أبرز الخيارات فيما يتعلق بالمقارنة مع لعبة Final Fantasy. وتتميز هذه اللعبة خصوصًا بتوفرها لجميع المنصات الرئيسية، مثل الحاسب الشخصي، إكس بوكس ون، بلاي ستيشن 4، ومنصة نينتندو سويتش.

وتعرف هذه اللعبة بأنها من عناوين تصنيف JRPG الصاعدة بقوة، كما أنها تقدم تجربة لعب مميزة وبدأت في اكتساب جمهور كبير حول العالم.