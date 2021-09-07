كيفية تفعيل الوضع الداكن في تطبيق سناب شات

أصبح الوضع الداكن من أبرز الميزات التي تقدمها الكثير من التطبيقات والخدمات وأنظمة التشغيل المختلفة. وذلك لفائدته الكبيرة مثل تقليل إجهاد العين وتوفير عمر البطارية. وأصبح تطبيق سناب شات أحدث التطبيقات التي تقدم هذه الميزة رسميًا في إصدار iOS.

تفعيل الوضع الداكن في تطبيق سناب شات

لم يقدم التطبيق حتى الآن أسباب عدم إطلاق ميزة الوضع الداكن لمستخدمي هواتف أندرويد، وإذا كنت تعمل بهاتف آيفون فإليك كيفية تفعيله:

افتح تطبيق سناب شات في هاتف آيفون.

اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى ومن ثم حدد خيار المظهر.

يظهر لك ثلاث خيارات للاختيار من بينها، وهي: داكن بشكل دائم. أو تفعيل الوضع عندما يكون الهاتف في الوضع الداكن. أو السطوع الدائم.

حدد خيار داكن بشكل دائم.

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وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فإنه لا توجد طريقة رسمية يمكنك من خلالها الحصول على الوضع الداكن في التطبيق. ولكن أحد الحلول هو تفعيل الوضع الداكن على مستوى النظام لإجبار التطبيقات الخارجية على التحول إلى الوضع.

جدير بالذكر أن الشركة قد قامت في الفترة الأخيرة بترقية الخريطة داخل التطبيق. وذلك من خلال تضمين ميزة جديدة تظهر الأماكن الشهيرة التي تعتقد أن ترغب بزيارتها. كما يمكنك اكتشاف أكثر من 30 مليون نشاط تجاري.

وتتطلع المنصة إلى تحسين اكتشاف الأنشطة التجارية ضمنها من خلال عنصر جديد في خريطة سناب يسمى “أماكني المفضلة”. الذي يسلط الضوء على الأنشطة التجارية الشهيرة والأماكن التي زرتها سابقًا عبر شاشة عرض الخريطة.

وقال متحدث باسم الشركة: تعمل هذه الخوارزمية الجديدة في علامة التبويب الشهيرة الخاصة بنا على تمييز خريطة سناب كمنصة اكتشاف مخصصة للغاية، وهي أول ميزة من نوعها لتطبيق سناب شات بشكل عام.

علاوة على ذلك ذكرت الشركة أن لديها 293 مليون مستخدم يوميًا أكبر بنحو 42 في المئة من مستخدمي تويتر.

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