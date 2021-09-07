أكدت شركة فيسبوك أن جميع رسائل منصة واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، وأن تقرير منظمة الصحافة الاستقصائية غير الربحية ProPublica يستند إلى سوء فهم واضح.

وقال التقرير إن المشرفين عبر الشركة كانوا قادرين على فحص رسائل المستخدمين والصور ومقاطع الفيديو. ومع ذلك، فإن هذا الأمر ممكن عند الإبلاغ عن رسالة.

وعندما يستخدم مستلم الرسالة ميزة الإبلاغ في واتساب، يتم إعادة توجيه الرسالة تلقائيًا إلى فيسبوك. ولا يختلف هذا من الناحية الفنية عن إعادة توجيه الرسالة يدويًا.

ويتم في هذه المرحلة فك تشفير الرسالة. ويؤدي تقديم تقرير إلى إنشاء رسالة جديدة مشفرة من طرف إلى طرف ترسل إلى الشركة، التي تحتفظ بعد ذلك بالمفتاح لأنها مستلم الرسالة المقصود.

وتبلغ ProPublica عن هذا الأمر كما لو تم اختراق خصوصية الرسالة.

ويقول التقرير: يوضح التأكيد الذي يظهر تلقائيًا عبر الشاشة قبل أن يرسل المستخدمون الرسائل أن لا أحد خارج هذه الدردشة، ولا حتى واتساب، يمكنه قراءتها أو الاستماع إليها.

وقال تقرير ProPublica: هذه التأكيدات ليست صحيحة. لدى واتساب أكثر من 1000 عامل يفحصون ملايين أجزاء من محتوى المستخدمين. ويستخدم هؤلاء العاملون برنامجًا خاصًا عبر فيسبوك للغربلة بين تدفقات الرسائل الخاصة والصور ومقاطع الفيديو التي أبلغ مستخدمو واتساب على أنها غير مناسبة. ويتم فحصها لاحقًا بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركة. ويصدر هؤلاء المقاولون حكمًا على أي شيء يظهر عبر شاشاتهم – المطالبات بكل شيء بدءًا من الاحتيال أو البريد العشوائي إلى المواد الإباحية للأطفال والتخطيط الإرهابي المحتمل – عادةً في أقل من دقيقة.

علاوة على ذلك يستشهد التقرير بشكوى سرية للمبلغين عن المخالفات تم تقديمها العام الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتوضح الشكوى تفاصيل استخدام واتساب للمتعاقدين الخارجيين وأنظمة الذكاء الاصطناعي ومعلومات الحساب لفحص رسائل المستخدم والصور ومقاطع الفيديو.

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فيسبوك تنكر تقويض خصوصية مستخدمي واتساب

هناك نقطة واحدة ربما لم تكن واضحة للمستخدمين. إذ عندما تبلغ عن رسالة، لا تتم إعادة توجيه الرسالة فحسب، بل الرسائل الأربع السابقة الموجودة في نفس الدردشة. وهذا لتزويد الوسطاء بالسياق الضروري لتقييمها بشكل صحيح.

وقد يكون هناك بعض سوء الفهم أثناء التحقيق، إذ قد يقوم المشرفون بمراجعة رسائل فيسبوك وليس واتساب. ولكن ProPublica تدعي أن مدير الاتصالات في واتساب، كارل ووج، أقر بأن فرق المتعاقدين يراجعون رسائل واتساب لتحديد وإزالة أسوأ المسيئين.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ProPublica يوضح أن المشرفين على واتساب لا يمكنهم الوصول إلا إلى الرسائل المبلغ عنها.

وقال المتحدث باسم فيسبوك: نبني واتساب بطريقة تحد من البيانات التي نجمعها مع تزويدنا بأدوات لمنع البريد العشوائي والتحقيق في التهديدات وحظر المتورطين في إساءة الاستخدام.

وأشار المتحدث إلى أن واتساب قد أصدرت ميزات خصوصية جديدة، بما في ذلك المزيد من الضوابط حول كيفية اختفاء رسائل الأشخاص أو عرضها مرة واحدة فقط.

وأضاف: بناءً على التعليقات التي تلقيناها من المستخدمين، نحن واثقون من أن الناس يفهمون عندما يرسلون تقارير إلى واتساب، فإننا نتلقى المحتوى الذي يرسلونه إلينا.

وقالت فيسبوك: إن المشرفين على واتساب قادرون على قراءة الرسائل التي يبلغ عنها المستخدمون. وتم تحديد هذا السلوك بوضوح في سياسة الخصوصية. وأكدت الشركة أنها لا تستطيع رؤية الرسائل الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها.

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