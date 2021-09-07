يقضي مستخدمو منصة تيك توك الآن وقتًا أطول كل شهر في مشاهدة المحتوى مقارنة بمستخدمي منصة يوتيوب، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات التطبيقات App Annie.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز منصة شركة بايت دانس منصة يوتيوب لأول مرة في شهر أغسطس من العام الماضي.

واعتبارًا من شهر يونيو 2021، شاهد المستخدمون أكثر من 24 ساعة من المحتوى شهريًا، مقارنة بـ 22 ساعة و 40 دقيقة عبر منصة الفيديو من جوجل.

ويصبح الاختلاف أكثر وضوحًا في المملكة المتحدة، إذ تفوقت منصة بايت دانس على يوتيوب في شهر مايو من العام الماضي.

ويقال إن المستخدمين هناك الآن يشاهدون ما يقرب من 26 ساعة من المحتوى شهريًا، مقارنة بأقل من 16 ساعة عبر يوتيوب.

وتشمل الأرقام نسبة المشاهدة عبر هواتف أندرويد فقط. ومع ذلك، قد لا تكون ممثلة لمستخدمي الهاتف المحمول ككل.

ولكن بغض النظر عن المحاذير، فإنها تظهر مدى الارتفاع للمنصة الصينية على مدى بضع سنوات قصيرة فقط.

كما أنها مثيرة للإعجاب بالنظر إلى الثلاث دقائق كحد أقصى لمعظم مقاطع الفيديو التابعة لها، مقارنة بالتنسيق الذي مدته 10 دقائق الذي يفضله العديد من مستخدمي يوتيوب.

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تيك توك تتفوق على يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة

تأتي الأرقام بالرغم من تعرض المنصة الصينية خلال معظم عام 2020 لتهديدات مستمرة بأن يتم حظرها في الولايات المتحدة وسط مفاوضات فوضوية (ألغى بايدن رسميًا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام).

ولا تزال منصة يوتيوب متقدمة من حيث إنفاق الوقت بشكل عام. وذلك بسبب عدد مستخدميها البالغ ملياري مستخدم مقارنة بنحو 700 مليون مستخدم لمنصة تيك توك.

وباستثناء مستخدمي iOS ومستخدمي التطبيق الذي أعيدت تسميته إلى Douyin في الصين. لا تزال يوتيوب تحتل المرتبة الأولى من حيث إنفاق الوقت عبر هواتف أندرويد بين التطبيقات الاجتماعية والترفيهية. وذلك اعتبارًا من النصف الأول من هذا العام، مع احتلال تيك توك المرتبة الخامسة وراء تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستاجرام.

وينفق المستخدمون أيضًا عبر يوتيوب أموالًا أكثر من المنصة الصينية عبر كل من iOS وأندرويد في جميع أنحاء العالم. (باستثناء مستخدمي أندرويد في الصين)، وذلك وفقًا لبيانات App Annie.

وتعتقد شركة تحليلات التطبيقات App Annie أن المنصة الصينية تمكنت من تحقيق هذا النجاح بسبب الفيديو القصير والمحتوى الأصلي والبث المباشر. لذلك ليس من المستغرب أن تحاول يوتيوب محاكاة تنسيق الفيديو القصير للمنصة الصينية عبر إطلاق YouTube Shorts.

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