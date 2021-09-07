كيفية تفعيل وضع البحث المحسن في ويندوز 10

يتيح لك استخدام وضع البحث المحسن في نظام التشغيل ويندوز 10 إجراء البحث بشكل أكثر شمولًا ودقة. والعثور على الملفات بشكل أسرع وأسهل دون تثبيت أداة بحث تابعة لطرف خارجي. وذلك من خلال المقارنة والبحث وفهرسة كل موقع لتسهيل العثور على الملفات المخزنة في حاسبك.

تفعيل وضع البحث المحسن في ويندوز 10

عند تفعيل هذا الوضع قد يستغرق العثور على الملفات بعض الوقت وقد يزيد من استهلاك الطاقة في نظامك، ومع ذلك، تظل قادرًا على استخدام حاسبك أثناء البحث. ولكن هذا يقلل من سرعة الفهرسة.

بالإضافة إلى ذلك تتطلب الفهرسة الأولية لوضع البحث المحسّن توصيل الحاسب المحمول بالكهرباء من أجل الحفاظ على طاقة البطارية.

ولتفعيل الوضع اتبع الخطوات التالية:

افتح نافذة الإعدادات في حاسب ويندوز 10 ومن ثم اضغط على تبويب البحث.

اضغط على خيار البحث في ويندوز في الجهة اليسرى من الشاشة.

ضمن قسم العثور على ملفاتي قم بتغيير الخيار من كلاسيكي إلى محسن.

يبدأ وضع البحث المحسن في ويندوز 10 الآن بفهرسة جميع الأقراص والمجلدات والملفات الموجودة.

يمكنك معرفة العناصر التي تمت فهرستها والعناصر المعلقة في قسم حالة الفهرسة.

يمكنك تسريع فهرسة وضع البحث المحسن عن طريق استبعاد مجلدات معينة من عملية الفحص.

يستبعد الوضع العديد من مجلدات النظام بشكل افتراضي.

يمكنك اختيار المجلدات التي تريد فهرستها من خلال النقر على خيار إعدادات مفهرس البحث المتقدم.

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تخصيص البحث المحسن

يمكنك أيضًا استبعاد أنواع ملفات معينة من فهرسة وضع البحث المحسن. وذلك من خلال النقر على خيار متقدم ومن ثم تحديد علامة تبويب أنواع الملفات وإلغاء تحديد أي أنواع لا تريد تضمينها في نتائج البحث.

ومن أجل فهرسة محتويات الملفات بالإضافة إلى أسمائها – الذي يستغرق وقتًا أطول – حدد نوع الملف ومن ثم انقر على خيار خصائص الفهرس ومحتويات الملف.

وإذا واجهت أي مشاكل مع وضع البحث المحسن، فإن بإمكانك حذف الفهرس والبدء من جديد. وللقيام بذلك انقر على خيار متقدم ومن ثم حدد علامة التبويب إعدادات الفهرس وانقر على خيار إعادة الإنشاء في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وإذا وجدت أن وضع البحث المحسن في ويندوز 10 يعثر على عدد كبير جدًا من النتائج عند البحث فإن بإمكانك التبديل بسهولة إلى الوضع الكلاسيكي.

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