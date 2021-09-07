استخدام Duo مع حواسيب كروم بوك

تعتبر حواسيب كروم بوك أحد أفضل الاختيارات في عالم الحواسيب المحمولة الموجهة ناحية الطلاب، وذلك لأنها خفيفة الوزن وتأتي بأسعار اقتصادية.

لذلك يستطيع الطلاب اقتنائها بسهولة والتنقل بها في أماكن دراستهم، ولكن لا تعمل جميع تطبيقات محادثات الفيديو بشكل جيد مع حواسيب كروم بوك.

وذلك بسبب اختلاف النظام عن الأنظمة المعتادة، ويمكنك تثبيت تطبيقات محادثة الفيديو المختلفة عبر تطبيقات أندرويد أو لينكس واستخدامها مع حواسيب كروم بوك.

ولكن لا تدعم جميع حواسيب كروم بوك استخدام تطبيقات لينكس، لذلك تحتاج إلى بعض الطرق الأخرى لتشغيلها.

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تشغيل Google Duo مع حواسيب كروم بك

يمكنك تشغيل Duo مع كروم بوك عبر أكثر من طريقة، ويعتبر استخدام نسخة الويب من التطبيق أحد أفضل هذه الطرق.

ويمكنك استخدام نسخة الويب من Duo عبر التوجه إلى الرابط التالي، ومن ثم الضغط على استخدام Duo في نسخة الويب.

ويطلب منك الموقع بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، وتستطيع بعدها استخدام التطبيق مباشرةً.

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تثبيت Duo عبر تطبيقات أندرويد

يمكنك استخدام تطبيق أندرويد الخاص ب Duo، وذلك حتى تتمكن من تثبيت التطبيق والوصول إليه بسرعة من حاسوبك.

وتستطيع فعل ذلك عبر التوجه إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي، وبعد ذلك البحث عن Duo وتثبيته.

وعندما تنتهي من تثبيت التطبيق قم بتشغيله، ويطلب منك التطبيق مجموعة من الصلاحيات المختلفة قبل تشغيله.

ويجب أن تمنح التطبيق جميع الصلاحيات التي يحتاجها حتى يعمل بشكل جيد ومناسب مع حاسوبك.

وبعد ذلك تستطيع تسجيل الدخول في حساب جوجل الخاص بك، ويجب أن تستخدم نفس الحساب المتصل بكروم بوك.

ومن ثم تقوم بتجهيز التطبيق للاستخدام كما ترغب، حيث تستطيع ربط هاتفك بالتطبيق والتعديل على الكاميرا والميكروفون بسهولة.

ويمكنك تثبيت جميع تطبيقات محادثات الفيديو التي لا تعمل مع كروم بوك عبر هذه الطريقة.

وتمتلك معظم تطبيقات محادثة الفيديو نسخة خاصة بالأندرويد يمكن تثبيتها في حواسيب كروم بوك.

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