اختيار التطبيقات التي تستخدم مساحة آيكلاود

تساعد خدمة آيكلاود مستخدمي آبل الذين يعانون من مساحة التخزين الصغيرة في هواتفهم.

ولكن تأتي المساحة المجانية من آيكلاود صغيرة أيضًا، حيث تمنحك آبل مساحة 5 جيجابايت فقط بشكل مجاني، ولا تكفي هذه المساحة لاحتفاظ بجميع التطبيقات والملفات التي ترغب في أخذ نسخة احتياطية منها.

لذلك تمتلئ مساحة التخزين المجانية في الخدمة بشكل سريع دون أن تشعر بها، ويستمر الهاتف في إخبارك بأن المساحة ممتلئة.

ويمكنك تفريغ بعض المساحة في الخدمة عبر حذف الصور والملفات التي لا ترغب فيها، ولكن تعود المساحة لتمتلئ مجددًا.

لذلك من الأفضل أن تختار التطبيقات التي تستخدم مساحة الخدمة وتمنعها من المزامنة التلقائية مع الخدمة.

اقرأ ايضًا:أفضل تطبيقات ويندوز 10 للتركيز على العمل

خطوات اختيار التطبيقات المتزامنة مع آيكلاود

توجه في البداية إلى إعدادات هاتفك أو جهاز آيباد الخاص بك، وبعد ذلك اضغط على صورتك الشخصية حتى تتوجه لإعدادات الخدمة.

وضمن هذه الإعدادات اضغط على اختيار الخدمة، ومن ثم اختر إدارة المساحة وبعد ذلك النسخ الاحتياطي واضغط على هاتفك.

وتعرض لك هذه النافذة جميع التطبيقات التي تستخدم مساحة آيكلاود الداخلية في تخزين المحتوى عليها سواءً كان هذا المحتوى صور أو بيانات أخرى.

ويمكنك عبر الضغط على اختيار عرض المزيد الوصول لقائمة أكبر من التطبيقات التي تستخدم مساحة آيكلاود.

وبعد ذلك إبحث في هذه التطبيقات وقم بإزالة علامة التفعيل الموجودة إلى جانب اسم التطبيق لمنعه من استخدام آيكلاود.

ويمكنك عبر هذا الاختيار إزالة مزامنة الصور ومقاطع الفيديو، حيث تستهلك الصور أكبر مساحة في الخدمة.

ولكن إذا قمت بإلغاء مزامنة الصور، فإنك يجب أن تأخذ منها نسخًا احتياطية بشكل يدوي دائمًا.

اقرأ ايضًا: طريقة عرض أو إخفاء الإعجابات في فيسبوك

ميزات ايكلاود الأخرى

تقدم لك خدمة آيكلاود مجموعة من المميزات المتنوعة التي تجعل من استخدام أجهزة آبل أفضل.

وتستطيع عبر الخدمة مشاركة أجهزة آبل المختلفة والبيانات عبر جميع الأجهزة التي تستخدمها.

كما تقدم الخدمة شبكة Find My المميزة التي تساعدك على إيجاد جميع الأجهزة المتصلة بنفس حساب آبل.

اقرأ ايضًا:فحص حواسيب ماك ضد الفايروسات