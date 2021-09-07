أعلنت Mobileye، الشركة المملوكة لشركة إنتل والمتخصصة في الرقاقات للمركبات الذاتية القيادة القائمة على الرؤية، أنها تطلق خدمة سيارات الأجرة الروبوتية في ألمانيا في عام 2022.

وتمثل هذه أحدث خطوة كبيرة من قبل شركة تسعى لمقاومة الاتجاه في تطوير السيارات الذاتية القيادة من خلال أن تصبح موردًا لتقنية القيادة الذاتية بالإضافة إلى مشغل أسطول ومزود خدمة.

ويتم تشغيل خدمة سيارات الأجرة بالشراكة مع شركة تأجير السيارات الألمانية Sixt وشركة Moovit الناشئة المتخصصة في بيانات التنقل التي حصلت عليها إنتل مؤخرًا مقابل 900 مليون دولار.

ويمكن للعملاء طلب رحلة من خلال تطبيق Sixt أو Mobileye. ولكن لن تكون خدمة سيارات أجرة روبوتية كامل الأهلية عند الإطلاق.

وتقول Mobileye إنها تبدأ اختبار الراكب المبكر في ميونيخ في عام 2022. ولكن لن تتحول من الاختبار إلى العمليات التجارية بالكامل حتى تحصل على موافقة من المنظمين الألمان.

وقال متحدث باسم الشركة: تشمل السيارة أيضًا سائقي السلامة خلف عجلة القيادة حتى يتم استلام الموافقات التنظيمية.

ومن بين الشركات الذاتية القيادة اليوم، تعتبر Mobileye طموحة بشكل فريد في خططها للمستقبل. وتعمل الشركة على أربع منتجات مختلفة تقدم مستويات مختلفة من الأتمتة.

ويتضمن ذلك نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS الذي توفره حاليًا لـ 25 شركة. ونظام مساعدة السائق المتقدم ADAS المتميز الذي يتم إطلاقه مع Zeekr، وهي علامة تجارية للسيارات الكهربائية تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل جيلي.

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إنتل تطلق سيارات أجرة روبوتية في ألمانيا في عام 2022

لن يشتمل نظامي مساعدة السائق المتقدم ADAS على ليدار، وهو المستشعر الذي يستخدم الليزر لتحديد الموقع في الوقت الفعلي للأشياء على الطريق.

ويستخدم منتجان آخران من Mobileye ليدار، وهما نظام Mobileye Drive للقيادة الذاتية الذي يستخدم النظام على الرقاقة EyeQ الخاص بالشركات.

بالإضافة إلى برنامج الحشد الجماعي للبيانات المسمى إدارة تجربة الطريق، أو REM. الذي يستخدم البيانات في الوقت الفعلي من المركبات المجهزة بـ Mobileye لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد عالمية.

ويتم استخدام هذا المنتج من قبل عملاء مثل Udelv و Transdev و Lohr و Schaeffler لتطبيقات مثل مركبات التوصيل والمكوكات الذاتية القيادة.

وقالت إنتل في السابق إنها تبدأ باختبار خدمة سيارات الأجرة الروبوتية في إسرائيل بالشراكة مع فولكس فاجن. التي تخطط لإطلاقها أيضًا في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك لدى صانع الرقاقات صفقة قائمة لاختبار المركبات الذاتية القيادة في كوريا الجنوبية، وأيضًا لخدمة سيارات الأجرة الروبوتية. وهذه الخطط في انتظار الموافقة المحلية من قبل المنظمين كذلك.

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