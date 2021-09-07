أفضل تطبيقات ويندوز 10 للتركيز على العمل

تساعدك تطبيقات ويندوز 10 التي نذكرها اليوم في التركيز على عملك والتوقف عن إضاعة الوقت.

وقد أصبح الكثيرين حول العالم يعملون مع أجهزة الحاسوب بشكل مستمر، وازداد عددهم كثيرًا بعد أزمة كوفيد 19 التي تسببت في زيادة معدلات العمل عن بعد.

وربما تفقد تركيزك عند العمل من المنزل أو عبر الحاسوب بسبب الكثير من الأمور التي قد تشتت تركيزك وتجعلك غير قادرًا على التركيز في العمل.

لذلك تصبح التطبيقات التي تساعدك على التركيز هامة، حيث تزيد من معدل إنتاجيتك وتجعل العمل عبر الحاسب أسهل.

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تطبيق FocalFilter

يعمل هذا التطبيق عبر فكرة بسيطة للغاية، حيث يقوم بحظر جميع المواقع التي يمكن أن تضيع وقتك.

وتقوم بإدخال قائمة من المواقع إلى التطبيق عندما تبدأ باستخدامه، ويعمل التطبيق على حظر هذه المواقع عبر جميع المتصفحات المثبتة لديك.

لذلك لن تستطيع الهرب من قبضته إذا قمت بتغيير المتصفح، وهو يمتاز بواجهة مستخدم سهلة.

وتسمح لك الواجهة بإدخال المواقع التي ترغب في حظرها، بالإضافة إلى المدة التي ترغب بحظر هذه المواقع فيها.

ولن تستطيع كسر رقابة هذا التطبيق إلا عبر إعادة تشغيل الحاسب أو إزالة التطبيق تمامًا.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاناً عبر هذا الرابط.

تطبيق Focus Booster

يساعدك هذا التطبيق على إدارة المهام المتنوعة التي تمتلكها وإعطاء كل مهمة الوقت اللازم حتى تتمكن من إدارتها بشكل مناسب.

حيث يسمح لك Focus Booster بإنشاء مؤقت وإعطاء هذا المؤقت إسم خاص به ليعبر عن المهمة التي تقوم بها.

وعندما تنتهي من المهمة الخاصة بالمؤقت تقوم بإغلاقه، ومن ثم تبدأ مهمة جديدة مع مؤقت جديد.

وينتج التطبيق ملف إكسيل يعرض جميع المهام التي قمت بها مع عدد الساعات الذي أمضيته في هذه المهمة.

وتسمح لك النسخة المجانية من التطبيق بإنشاء 20 مؤقت خلال الشهر، وبعد ذلك تحتاج لشراء النسخة المدفوعة.

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Write Monkey

يساعدك هذا التطبيق إذا كنت تعمل في أحد الوظائف التي تتطلب كتابة بشكل مستمر ولفترات طويلة.

ويقوم التطبيق بالاستحواذ على كامل شاشتك وذلك حتى تتمكن من العمل على الكتابة بشكل سريع والتركيز عليها بشكل كامل.

ويعرض لك التطبيق جميع الإحصائيات التي ترغب في معرفتها حول كتابتك من ناحية عدد الكلمات والحروف ومختلف الاحصائيات الأخرى.

كما تستطيع وضع مؤقت لكل مهمة تعمل عليها حتى لا تستهلك منك وقتًا أكثر من اللازم ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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