قد يكون لدى شركة آبل إصدار جديد من قرص الشحن MagSafe الخاص بها في الطريق. وتظهر قائمة لجنة الاتصالات الفدرالية الجديدة للشاحن المغناطيسي ملحقًا باسم نموذج جديد A2548 يبدو بطريقة أخرى مطابقًا لشاحن الشركة الحالي A2140.

وبالرغم من أن القائمة لا توضح كيف يتحسن الإصدار الجديد مقارنة بسابقه، فإنها تتضمن معلومات اختبار الجهاز.

وتم اختبار الشاحن الجديد باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك أربعة أجهزة تحمل علامة هاتف جديد، التي تتوافق بالتأكيد مع نماذج آيفون 13 المتوقعة من الشركة.

ولا يوجد الكثير من التلميحات حول ما هو جديد في وثائق لجنة الاتصالات الفدرالية الرسمية.

وتشير التقارير إلى أنه قد تم اختباره مع جميع نماذج آيفون 12 الحالية الأربعة (التي تحمل علامة هاتف قديم). بالإضافة إلى أربعة أجهزة غير معلن عنها. مما يشير إلى أن شاحن MagSafe الجديد هذا يجب أن يكون متوافقًا مع كلا الجيلين.

وأدرجت الشركة نماذج A2176 و A2172 و A2341 و A2342 التي تتوافق مع آيفون 12 ميني وآيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس على التوالي.

وهناك أيضًا رسم تخطيطي يوضح استخدام القرص لشحن زوج من أجهزة AirPods. وهذا شيء يمكن لشاحن MagSafe الحالي القيام به من الناحية الفنية. وذلك بالرغم من أنه لن يتم توصيله مغناطيسيًا بحافظة AirPods كما هو الحال مع أحدث أجهزة آيفون.

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آبل قد تطلق إصدار جديد من قرص الشحن MagSafe

أشارت الشائعات السابقة إلى أن أجهزة آيفون لهذا العام يمكن أن تحتوي على مغناطيسات أقوى مدمجة في ظهورها، التي قد تستفيد من تصميم شاحن MagSafe المعدل.

وكان هناك أيضًا حديث عن ملف شحن لاسلكي أكبر، وتكهنات بأن هذا قد يسمح بزيادة القوة الكهربائية، وبالتالي شحن أسرع، الأمر الذي قد يتطلب مرة أخرى قرص شحن محدث.

وربما تكون هذه مراجعة طفيفة تتطابق وظيفيًا مع ما هو موجود بالفعل في السوق. وهو أمر لاحظت التقارير أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون قامت به في الماضي.

وفي كلتا الحالتين، من المحتمل ألا ننتظر وقتًا طويلاً لمعرفة ذلك. إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة عن أجهزة آيفون الجديدة هذا الشهر. وربما في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

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