كشفت شركة مرسيدس عن نسخة مفاهيمية كهربائية من سيارتها الفاخرة الصندوقية للطرق الوعرة G-Wagen، مما يدل على أن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة تتمتع بمستقبل كهربائي.

وقالت الشركة إنها تختبر نسخة الإنتاج من هذه السيارة عبر جبل شوكل الذي يبلغ ارتفاعه 4741 قدم في غراتس بأستراليا في نهاية تطويرها لإثبات قدراتها على الطرق الوعرة.



ولم توضح الشركة الكثير من التفاصيل حول النسخة المسماة رسميًا Concept EQG من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية أثناء عرضها في معرض 2021 IAA Mobility في ميونيخ.

كما لم تذكر تقديرات المدى أو يذكر حجم البطارية أو الطاقة للمحركات الكهربائية. ولكن يتم استخدام أربعة محركات كهربائية، واحد بالقرب من كل عجلة ولديها معشق تروس منخفض وعالي مع عجلات بقياس 22 إنش.

وتقول مرسيدس إن تخفيض القيادة عبر الطرق الوعرة متاح من خلال علبة التروس القابلة للتحويل بسرعتين.

وتعد نسخة Concept EQG بمثابة المحاولة الأولى لكيفية تعديل مرسيدس للجيل الجديد من الفئة G التي كشفت عنها لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات 2018.

وتظهر نسخة EQG Concept تصميمًا محتملًا جدًا لمركبة G-wagen الكهربائية القادمة. إذ لديها نفس الأشكال المربعة والمصابيح الأمامية المستديرة لسيارة G-wagen الكلاسيكية.

وتتضمن أيضًا إشارات تصميم جديدة من السيارات الكهربائية للعلامة التجارية. بما في ذلك لوحة أمامية سوداء تحل محل الشبكة، ولها حلقة مضيئة وشعار مرسيدس مضيء.

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مرسيدس لديها نسخة مفاهيمية كهربائية من G-Wagen

يتم أيضًا إضاءة الأشرطة الواقية على طول جانب الجسم. كما يتم استبدال الإطار الإضافي المثبت في الخلف بصندوق قابل للقفل يمكن أن يحمل كابل الشحن.

ويحتوي السقف المسطح على شريط إضاءة LED على طول حافته الأمامية لتقليد كشاف الطرق الوعرة، بينما يساعد الضوء الخلفي الأحمر على إضاءة مصابيح الفرامل.

وتعد AMG G63 حاليًا أعلى فئة G، التي تحتوي على محرك V-8 مزدوج الشاحن سعة 4.0 لتر بقوة 577 حصانًا. وتقول الشركة إنها تصنع إصدارات عالية الأداء من مجموعة EQ. لذلك توقع رؤية AMG EQG أيضًا.

وتنضم EQG عند وصولها إلى عدد كبير من السيارات الكهربائية التي يمكنها التعامل مع التضاريس الوعرة. وأعادت جنرال موتورز إحياء ماركة هامر وتقوم بصنع نسختين كهربائيتين بالكامل: سيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة.

وتوشك شركة Rivian الناشئة على إطلاق أول شاحنة صغيرة لها. مع ظهور سيارة دفع رباعي في وقت لاحق من هذا العام.

كما أن فورد شوقت لنسخة كهربائية بالكامل من سيارة Bronco SUV التي أعيد إحياؤها حديثًا.

ولطالما كانت G-Class رمزًا فاخرًا للطرق الوعرة لأكثر من 40 عامًا. لذلك من المتوقع أن تتضمن النسخة المستقبلية جميع الميزات التي كانت الشركة تطرحها في أحدث وأغلى السيارات، مثل EQS سيدان.

وإذا تمكنت الشركة من منح EQG نفس المدى والأداء الذي تحصل عليه سيارات السيدان EQS و EQE عبر منصة السيارة الكهربائية الجديدة للشركة. فقد تكون سيارة G-Wagen الكهربائية تستحق الانتظار.

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