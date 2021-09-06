كشفت شركة مرسيدس عن سيارة EQE، وهي سيارة سيدان أصغر قليلاً من سيارة السيدان الكهربائية الرائدة EQS مبنية على نفس المنصة التقنية.

وتم الكشف عن EQE في مؤتمر 2021 IAA Mobility جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من السيارات الكهربائية الأخرى مثل EQB وسيارة من AMG وإصدارات مايباخ من EQS، ومفهوم G-Wagen الكهربائي.

وفي حين أن EQE أقصر بمقدار 3.5 إنشات من EQS، فإنها تشترك في الكثير من السمات نفسها مثل سيارة السيدان الكهربائية الرائدة في الشركة.

ومع ذلك، فإن بعض ميزات EQS الأكثر تميزًا لم تعد قياسية. وتتوفر شاشة العرض الضخمة Hyperscreen التي تهيمن على لوحة القيادة. ولكن كخيار فقط.

ويكون توجيه المحور الخلفي متاحًا أيضًا كخيار. وتحصل EQE على تحديثات وترقيات عبر الهواء أيضًا.

ويستخدم نموذج الإطلاق بالدفع الخلفي من EQE نفس حزمة البطارية التي تبلغ 90 كيلوواط التي تعمل على تشغيل النموذج الأساسي لـ EQS، الذي تقول الشركة إنه يكون جيدًا لما يصل إلى 660 كيلومتر من القيادة بشحنة كاملة.

وتمتلك EQE ما يصل إلى 288 حصانًا مقابل 516 حصانًا لسيارة EQS للدفع الرباعي. وتقول الشركة إن هناك نسخة ثانية تكون متاحة عند الإطلاق. وذلك بالرغم من أنها لم توضح ما إذا كان هذا النموذج الآخر من EQE يكون أكثر أو أقل قدرة.

ومع ذلك، من خلال البناء على منصة السيارة الكهربائية والتخلي عن مجموعة نقل الحركة بالاحتراق، تقول مرسيدس إن الأبعاد الداخلية لـ EQE تتجاوز بوضوح أبعاد E-Class الحالية.

وهذا يعني من الناحية العملية أن هناك مساحة إضافية بمقدار إنش لأولئك الذين يجلسون في المقدمة، وثلاث إنشات إضافية في الطول الداخلي.

اقرأ أيضًا: مرسيدس تطلق أول سيارة كهربائية من AMG

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية EQE

تبدو EQS منافس فعلي لنموذج شركة تيسلا Model S Plaid. لذلك فإن EQE تحاول تقديم طريقة ميسورة التكلفة للوصول إلى إحدى سيارات الشركة الكهربائية.

ويمكن أن تكون EQE مشاركًا واعدًا في السوق أكثر من بعض محاولات الشركة المبكرة الأخرى، مثل EQC، التي كانت مليئة بالتنازلات نظرًا لكونها مبنية على منصة محرك احتراق داخلي بدلاً من منصة سيارة كهربائية.

وقالت الشركة: بعد EQS، تعد EQE النموذج الثاني عبر منصتنا للسيارات الكهربائية الفاخرة والفخمة. وتظهر سرعة الابتكار هذه مزايا البنية القابلة للتطوير. ويمكننا باستخدام EQE أن نجعل الحلول العالية التقنية لنظام EQS متاحة لمجموعة أكبر من المشترين.

وأضافت الشركة أن الهيكل الهيكلي للسيارة مصنوع من الفولاذ المعاد تدويره. والعديد من المكونات الداخلية مصنوعة من مواد معاد تدويرها ومتجددة، بما في ذلك قنوات الكابلات. وأقل من 10 في المئة من كيمياء البطارية تتكون من الكوبالت.

اقرأ أيضًا: مرسيدس لديها نسخة مفاهيمية كهربائية من G-Wagen