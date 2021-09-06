تقدم شركة مرسيدس +AMG EQS 53 4MATIC في معرض IAA Mobility في ميونيخ، وهي نسخة AMG من سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة موجودة في فئة الأداء لسيارة بورش Taycan Turbo S.

وتعد +AMG EQS 53 4MATIC أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من AMG. وصرحت مرسيدس مؤخرًا أنها تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وقامت شركة الأداء التابعة لمرسيدس بتجهيز بعض سيارات SLS الرياضية بأربعة محركات كهربائية قبل بضع سنوات. ولكن لم تطلقها كنموذج إنتاج.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تتعامل +EQS 53 4MATIC مع محركين، وتحدثت الشائعات أيضًا عن ثلاث محركات كما هو الحال في Audi e-tron quattro S أو Tesla Model S Plaid.

ومع ذلك، يجب أن يكون أداء النظام بمحركين كافياً في معظم المواقف. وفي الإصدار الأساسي، تبلغ 484 كيلوواط مع أقصى عزم دوران يبلغ 950 نيوتن متر.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تمكين AMG-EQS من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 220 كيلومتر في الساعة.

ومع حزمة AMG Dynamic Plus الاختيارية، يمكن تحقيق ما يصل إلى 560 كيلوواط من الطاقة و 1020 نيوتن متر من عزم الدوران في وضع “بدء السباق” مع “وظيفة التعزيز”.

ويتم تحقيق التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.4 ثانية، ويتم رفع السرعة القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

ووفقًا لـ AMG، لا يمكن تحقيق كلا الرقمين للتسارع إلا عندما تكون البطارية مشحونة بنسبة 80 في المئة على الأقل.

بالإضافة إلى وحدات PSM التكيفية على المحاور الأمامية والخلفية، قامت AMG أيضًا بتحسين برنامج العاكس لتحسين التحكم في المحركات.

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مرسيدس تطلق أول سيارة كهربائية من AMG

تحتوي +EQS 53 4MATIC على أكبر البطاريتين في EQS، أي تلك التي تحتوي على 107.8 كيلوواط من الطاقة القابلة للاستخدام. وتترك علامة + الباب مفتوحًا أمام إمكانية تقديم AMG EQS مع بطارية أصغر حجمًا تبلغ 90 كيلوواط في المستقبل.

وفيما يتعلق بقدرة الشحن، فإن إصدار AMG هو نفس نموذج الإنتاج المتسلسل، ويمكن توفير ما يصل إلى 200 كيلوواط عند الشحن السريع.

ويجب إعادة شحن الكهرباء لمسافة 300 كيلومتر في غضون 15 دقيقة. ويتوفر شاحن تيار متردد بقدرة 11 كيلوواط مع إمكانية توفر 22 كيلوواط كخيار.

واعتمادًا على المعدات وحزمة AMG Dynamic Plus، فإن المدى الأساسي يتراوح بين 526 و 580 كيلومتر – أي أقل بنحو 100 كيلومتر من نظام الدفع الرباعي EQS 580 4MATIC.

وتقول الشركة: حتى مع استخدام الكهرباء، نضمن أن نماذجنا القائمة على منصة EVA2 Group تحافظ على وعد علامتنا التجارية AMG.

وأضاف: يمكن لعملائنا التطلع إلى تجربة قيادة ديناميكية في هذا المجال. ونحن نضمن ذلك من خلال الحلول الخاصة بـ AMG، لا سيما في مجالات القيادة والتعليق والفرامل وقبل كل شيء الصوت.

وتجد في الداخل Hyperscreen المكونة من ثلاث شاشات مدمجة في قطعة زجاجية واحدة تمتد من الحافة إلى الحافة. وتعمل عبر نظام MBUX مع وجود AMG TRACK PACE، مهندس السباق الافتراضي، المتاح أيضًا كخيار.

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