بعد خمس سنوات من كشف شركة فولكس فاجن لأول مرة عن مفهومها لنسخة كهربائية من الميكروباص الشهير، حصلنا على أول لمحة عن السيارة.

وتم تجهيز ID Buzz بمجموعة عالية التقنية من أجهزة الاستشعار والذكاء الحاسوبي لدوره الجديد كمركبة اختبار ذاتية القيادة.

وتقول الشركة إن ID Buzz الذاتي القيادة يكون بمثابة منصة لعمليات النقل التشاركي والتوصيل التجارية الواسعة النطاق الخاصة بصانع السيارات التي تخطط لإطلاقها في ألمانيا في عام 2025.

وفي الوقت الحالي، تخطط الشركة لنشر ID Buzz على الطرق العامة للاختبار في ميونيخ، وكذلك في مسار خاص بالقرب من مطار المدينة.

وظهرت الشاحنة لأول مرة علنًا في حدث التنقل IAA 2021 في ميونيخ، الذي شهد أيضًا مفاهيم جديدة من مرسيدس وبي إم دبليو.

وتستخدم الشاحنات أجهزة وبرامج طورتها شركة Argo AI، وهي شركة ناشئة مقرها بيتسبرغ تدعمها فورد وفولكس فاجن.

وشكل صانعو السيارات تحالفًا عالميًا في عام 2019 للمشاركة في تطوير السيارات الكهربائية والذاتية القيادة كوسيلة لتوزيع تكاليف ما يتوقع أن يكون عملية مكلفة ومرهقة.

وكجزء من هذه الصفقة، استثمرت الشركة 2.6 مليار دولار في Argo AI، التي شهدت في ذلك الوقت ارتفاع قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وافتتحت Argo AI مكتبًا في ميونيخ واستوعبت فريق القيادة الذاتية لشركة فولكس فاجن الذي كان مقره هناك.

وتستخدم Argo AI حاليًا سيارات فورد معدلة لاختبارها في الولايات المتحدة، ولم تكشف بعد عن مركباتها الذاتية القيادة المصممة لهذا الغرض مثل بعض منافسيها.

ويتضمن ID Buzz أجهزة وبرامج Argo AI للقيادة الذاتية. بما في ذلك مستشعرات ليدار ذات مدى 400 متر والتي تم تطويرها داخليًا.

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فولكس فاجن تعيد إحياء الميكروباص الأيقوني

وقالت الشركة إنها تخطط لوضع الشاحنات في الخدمة كأسطول للنقل التشاركي تحت شركتها الفرعية Moia. التي تدير منذ عام 2017 أسطولًا من المركبات الكهربائية كجزء من خدمة الركوب الجماعي في هامبورغ.

وخدمت الشركة 3 ملايين عميل حتى الآن. وقدم هؤلاء العملاء كميات هائلة من التعليقات. التي يتم استخدامها مع انتقال الشركة إلى أسطول ذاتي القيادة تمامًا بحلول عام 2025.

بالرغم من الآمال الكبيرة الأولية. لا تزال المركبات الذاتية القيادة بعيدة عن القدرة على القيادة في أي مكان تحت أي ظرف من الظروف.

وكانت الصناعة تتوطد بسرعة خلال العام الماضي، حيث تم الاستحواذ على العديد من الشركات أو دمجها مع شركات أخرى.

وجاء ذلك لإبقاء الشركات مستمرة في مواجهة الأطول الزمنية والتكاليف التشغيلية الباهظة مع توقع ضئيل لتوليد الإيرادات على المدى القريب.

وينظر إلى سيارات الأجرة الذاتية القيادة على أنها أبعد مما تتوقعه معظم الشركات. علاوة على ذلك تقول الشركة إنها ما تزال متفائلة بشأن قدرتها على الوصول إلى التاريخ المستهدف.

وكانت Argo AI تختبر مركباتها من الجيل الرابع على مدى السنوات القليلة الماضية. وتخطط أيضًا لإطلاق خدمة نقل تشاركي في الولايات المتحدة مع Lyft بحلول نهاية العام.

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