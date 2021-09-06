تعمل شركة دايسون على تصميمات لمكنسة روبوتية يمكنها تنظيف السلالم وفتح الأدراج، وذلك وفقًا لبراءات الاختراع.

وتشتهر دايسون بكونها شركة مبتكرة، حيث أحدثت تطوراتها في المكانس الكهربائية ومكيفات الهواء وحتى مجففات الشعر تأثيرًا كبيرًا في أسواقها.

وتظهر براءات الاختراع البريطانية التي نشرت هذا الأسبوع سلسلة من التصميمات المنفصلة التي تتضمن أجهزة يمكنها صعود السلالم وتنظيفها، وأذرع آلية قادرة على حمل الأكواب وفتح الأدراج في وقت واحد.

وتعمل وحدة الروبوتات في الشركة، التي أمضت 16 عامًا في تطوير المكنسة الكهربائية الذاتية القيادة، على تطوير روبوت يمكنه التفاعل مع الأجهزة المنزلية.

وليس من الواضح ما إذا كان المشروع لا يزال مستمرًا. وغالبًا ما تعمل شركة الأجهزة في مجموعة متنوعة من المشاريع التي لا تصل إلى الإنتاج النهائي.

وغالبًا ما تعمل دايسون في مشاريع خارج نطاقها المعتاد. وتقدمت الشركة بطلب للحصول على براءات اختراع لكل شيء بدءًا من جهاز علاج الأسنان (المعروف أيضًا باسم فرشاة الأسنان) إلى جهاز تنقية الهواء وسماعة الرأس.

وكما هو موضح في تسجيل براءات الاختراع، فإنه يتم تثبيت آليات التسلق على جانبي الإطار الرئيسي والإطار المرفق. ويتم تثبيت اللوحة السفلية أسفل منتصف الإطار الرئيسي، ويتم تثبيت حاجز على الطرف الخلفي من اللوحة السفلية في وضع مفصلي.

وعندما يصعد الروبوت إلى الطابق العلوي أو السفلي، يلتقي الروبوت وجهاز صعود الدرج وينخفض ​​الحاجز إلى الأرض. ويصعد الروبوت أعلى اللوحة السفلية عبر الحاجز، ومن ثم ينقلب الحاجز ويقف للحفاظ على الروبوت. وبعد الصعود أو الهبوط، يتم إنزال الحاجز إلى الأرض، ويزحف الروبوت عبر الحاجز إلى الأرض.

وقال متحدث باسم دايسون: لقد قدمنا ​​الكثير من براءات الاختراع. ولكن لا نعلق أبدًا على التقنيات التي قد نطلقها أو لا نطلقها في المستقبل. وتقدم الشركات العديد من براءات الاختراع التي قد لا تؤدي أبدًا إلى ظهور منتج استهلاكي.

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دايسون تصمم مكنسة روبوتية تصعد السلالم

أصبحت المكانس الكهربائية الروبوتية أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة، مما سمح لمزيد من الناس بتنظيف منازلهم وفقًا لجدول زمني منتظم دون الحاجة إلى أي مدخلات.

ولطالما كان التنقل مشكلة بالنسبة إلى هذه الروبوتات. وكانت بعض النماذج السابقة تكافح للعمل عبر السجادة أو عبر حافة السجادة.

ويمكن للمكانس الروبوتية القادرة على صعود السلالم إيجاد سوق أوسع بكثير وقطع شوط طويل في توحيد معايير أجهزة التنظيف الذاتية القيادة على نطاق أوسع.

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