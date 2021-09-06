حل مشكلة توقف إنستاجرام عن العمل

تعتبر منصة إنستاجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي وخاصةً لمحبي الصور ومشاركتها.

ولذلك تجد الكثير من العلامات التجارية التي تركز حملاتها الدعائية بشكل رئيسي على منصة إنستاجرام بدلًا من باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر.

وتقوم إنستاجرام بإضافة مجموعة من المميزات الجديدة التي تساعد المنصة على منافسة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تيك توك وغيرها من المنصات التي ظهرت مؤخرًا.

ولكن لا يسلم الأمر من وجود بعض الأعطال في تطبيقات إنستاجرام المختلفة والتي قد تسبب في توقف التطبيق عن العمل.

لذلك إليكم مجموعة من الحلول العامة لمشاكل توقف إنستاجرام عن العمل:

تأكد من أن خوادم إنستاجرام تعمل

قد يحدث في بعض الأحيان أن تتوقف المنصة عن العمل، وذلك بسبب توقف خوادمها عن العمل بعيدًا عن المشاكل التي قد تواجهها في هاتفك.

ويكون الحل في هذه الحالات أن تترك المنصة وألا تحاول استخدامها حتى يتم حل المشكلة من جانب الشركة.

ولا تحدث مشكلة الخوادم بشكل متكرر، ولكنها أحد المشاكل التي قد تحدث، ويمكنك التأكد من حالة الخوادم عبر أحد المواقع المشهورة لفحص حالات الخوادم.

ويمكنك أن ترسل تنيبهًا للشركة لتخبرهم بأنك تواجه مشاكل في الاتصال مع خوادم المنصة عبر التطبيق مباشرةً.

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إعادة تشغيل التطبيق

يواجه تطبيق إنستاجرام الكثير من المشاكل البرمجية على عكس تطبيق فيسبوك أو واتساب.

لذلك يكون الحل في بعض الأحيان إعادة تشغيل التطبيق والتأكد من أنه لا يعمل في الخلفية.

وذلك عبر التوجه إلى عرض التطبيقات المفتوحة في الخلفية إما عبر الضغط على الزر الخاص به في هواتف أندرويد.

أو عبر سحب الشاشة من الأسفل للأعلى في هواتف آيفون، والتأكد من إغلاق التطبيق تمامًا، وأنه لا يعمل في الخلفية.

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تحديث تطبيق إنستاجرام

قد ترسل الشركة تحديثات لحل المشاكل التي تواجهك أثناء استخدام التطبيق، لذلك تأكد دائمًا من تحديث التطبيق وتثبيت أحدث نسخة منه.

ويسمح لك التحديث أيضًا بالوصول إلى المميزات الجديدة التي تطلقها الشركة بشكل مستمر.

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