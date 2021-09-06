تعتمد تجربة سبوتيفاي بشكل رئيسي على فكرة قوائم التشغيل، حيث تقوم بإنشاء قوائم تشغيل ومتابعة قوائم التشغيل التي ينشئها الآخرون وذلك حتى تتمكن المنصة من اقتراح المزيد من الأغاني عليك.

ويمكنك متابعة الكثير من قوائم التشغيل والمستخدمين المختلفين، كما يمكنك حذف قوائم التشغيل من حسابك.

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حذف قوائم تشغيل سبوتيفاي

تقوم سبوتيفاي بمشاركة قوائم التشغيل عبر جميع نسخها وتطبيقاتها، لذلك تستطيع الوصول إلى قوائم التشغيل المختلفة عبر التطبيق من الهاتف أو الحاسب.

ويتم حذف قوائم التشغيل عبر جميع نسخ التطبيق، لذلك لن تحتاج لحذف القائمة في الهاتف والحساب الشخصي بشكل منفصل.

ويمكنك حذف قوائم التشغيل في سبوتيفاي عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تبويب مكتبة الأغاني عبر القائمة السفلية في التطبيق، وبعد ذلك اضغط على القائمة التي ترغب في حذفها.

وعندما تدخل إلى القائمة التي ترغب في حذفها، قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى.

وبعد ذلك قم باختيار حذف القائمة من مجموعة الاختيارات التي تظهر أمامك.

وتطلب منك سبوتيفاي التأكيد على عملية حذف القائمة من حسابك في المنصة.

وعندما تقوم بالتأكيد فإنك تحذف القائمة تمامًا من هاتفك وجميع حسابات سبوتيفاي الخاصة بك، ولن تستطيع الوصول إلى هذه القائمة مجددًا.

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التوقف عن متابعة قوائم التشغيل

لا يمكنك حذف قوائم التشغيل التي لم تقم بإنشائها، ولكن تستطيع إلغاء متابعة قوائم تشغيل المستخدمين الآخرين.

ويمكنك الغاء متابعة قوائم التشغيل عبر التوجه إلى تبويب المكتبة أيضًا، وبعد ذلك اختيار قائمة التشغيل التي ترغب في حذفها.

ومن ثم الضغط على علامة القلب الخضراء، وذلك حتى تختفي العلامة الخضراء وتصبح فارغة.

وبذلك تكون ألغيت متابعتك لقائمة التشغيل هذه مباشرةً.

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تخصيص سبوتيفاي للشرق الأوسط

تمتلك سبوتيفاي مكتبًا لعمليات الشرق الأوسط، وهي تعمل بالتعاون مع مجموعة من أشهر الفنانين في منطقة الشرق الأوسط لتقديم أعمال حصرية للمنطقة.

وكذلك تعمل مع أهم وأشهر صناع المحتوى لتقديم مجموعة من البودكاست المميزة والتي تشجع الكثيرين على تجربة المنصة من ناحية البودكاست ومتابعتها.

ويمكنك تسجيل البودكاست الخاص بك ورفعه مباشرةً إلى سبوتيفاي إذا كنت ترغب في ذلك.

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