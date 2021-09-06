يمكنك استخدام هاتف أندرويد الخاص بك بعدة طرق مع حاسوبك، حيث تستطيع نقل الملفات إليه واستخدامه كمساحة تخزين خارجية.

كما تستطيع استخدامه كنقطة إتصال بالإنترنت، وفي بعض الأحيان بدلًا من استخدام الفأرة للتحكم في الحاسوب.

ويمكنك الاعتماد عليه أيضًا ليكون بديلًا لكاميرا الحاسوب التي تستخدمها في محادثات الفيديو.

ويعتبر هذا الاستخدام مناسبًا لمن يرغب في الحصول على أعلى أداء ممكن من كاميرا الحاسوب، ولكن دون شراء كاميرا حاسوب منفصلة.

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خطوات استخدام هاتف أندرويد بدلًا من كاميرا الحاسوب

تعمل هذه الطريقة بالاعتماد على تطبيق خارجي يدعى Camo، ويمكنك تثبيت هذا التطبيق عبر متجر تطبيقات جوجل.

ويعمل التطبيق مع جميع أنظمة الحاسوب، حيث يمكنك الاعتماد عليه مع أنظمة ماك و ويندوز على حدٍ سواء.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية بعد تثبيت التطبيق لاستخدامه:

عندما تقوم بتشغيل التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك بعض الصلاحيات ليعمل بشكل جيد.

وبعد ذلك قم بتوصيل هاتفك بالحاسب عبر كابل USB مناسب، وقم بالموافقة على الصلاحيات الجديدة.

وتحتاج لتثبيت التطبيق المرافق في حاسوبك، وذلك حتى يتم الاتصال بشكل جيد بين الجهازين.

لذلك توجه إلى الموقع التالي وقم بتثبيت تطبيق Camo في حاسوبك، وبعد ذلك اتبع تعليمات الصلاحيات التي تظهر على الشاشة.

ومن ثم قم بفتح التطبيق والتأكد من أنك تستخدم الهاتف وتم توصيله بشكل مناسب إلى الحاسوب.

ويمكنك استخدام الكاميرا الجديدة مع أي تطبيق ترغب في استخدامه مثل تطبيقات محادثات الفيديو أو تسجيل البث المباشر مثل OBS.

ولكن قد تحتاج إلى شراء بعض المعدات وذلك حتى تستفيد كامل قدرات كاميرا هاتفك، وتستطيع أيضًا استخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية أثناء إجراء محادثات الفيديو عبر التطبيق.

ويمكنك عبر تطبيق Camo للحاسب الشخصي أن تقوم بتعديل الصورة بأكثر من طريقة وإضافة عدة تعديلات مختلفة عليها، وذلك مثل تغيير اتجاه الصورة أو اضافة بعض التأثيرات عليها.

ويدعم تطبيق Camo أكثر من 40 تطبيق محادثات فيديو و تسجيل فيديو مختلف، لذلك يعتبر الأفضل في مجاله.

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