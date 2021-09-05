تشتهر شركة Segway بأجهزة سكوتر التوازن الذاتي، ولكن أحدث منتجاتها يركز على الحفاظ على العشب مشذبًا.

وأعلنت الشركة عن Navimow، وهي أول جزازة عشب روبوتية للشركة، وبالرغم من أنها قد لا تكون الخيار الأول في المجال، إلا أنها تعد بإعداد أسهل بكثير دون الحاجة إلى سلك حدودي.

وهذا السلك – الذي يتم دفنه عادةً على بعد بضع إنشات تحت العشب – هو ما يبقي معظم آلات جز العشب الروبوتية تعمل في المنطقة الصحيحة.

ولجأت الشركة إلى ميزة السياج الجغرافي الافتراضي، باستخدام مزيج من نظام تحديد المواقع العالمي GPS وأجهزة الاستشعار الأخرى.

وتدعي الشركة أن الميزة، التي يطلق عليها اسم EFLS، تجمع بين نظام تحديد المواقع وأنواع المستشعرات الأخرى للوصول إلى دقة تحديد تصل إلى 2 سنتيمتر.

وبعد معرفة كيفية تخطيط العشب، يمكن إنشاء مناطق قص في تطبيق Segway المصاحب، بما في ذلك المناطق المحظورة والممرات التي يمكن من خلالها ربط مناطق متعددة.

ومثل المكنسة الكهربائية الروبوتية، تكمن الفكرة في أن Navimow يكتشف تلقائيًا المسار الأكثر كفاءة عبر العشب، مع تقليمه أثناء سيرها. ولن تترك أي مسارات، وتتعلم الخوارزمية بمرور الوقت لتحسين الكفاءة وتقليص الوقت.

وتتصور Segway أنها تعمل بشكل متكرر أكثر من الجزازات اليدوية، وتشذب العشب باستمرار للحفاظ على ارتفاع ثابت. ويتم إعطاء الأولوية للمناطق التي ينمو فيها العشب بشكل أكثر سمكًا وأعلى مع جز أكثر تكرارًا.

وتوجد مستشعرات مضادة للتصادم مدمجة. وتم تصميم الموجات فوق الصوتية لاكتشاف العوائق المحتملة والعمل حولها، بينما ترسل مستشعرات الصدمات Navimow في اتجاه آخر.

ويوقف نظام BladeStop من Segway شفرات القطع إذا اقترب منها إنسان أو حيوان. وإذا قرر شخص ما سرقة Navimow، فإن الجهاز يرسل إشعار عبر الهاتف ويبلغ عن موقعه في الوقت الفعلي في التطبيق.

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Segway تعلن عن جزازة عشب روبوتية أكثر ذكاء

تدعي Segway أن الجزازة يمكنها التعامل مع منحدرات تصل إلى 45 درجة، وذلك بفضل عجلاتها المطاطية بقياس 50 ميليمتر، بينما تم تصميم بطارية تصل إلى 10200 ميلي أمبير للمروج التي تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع، أو أكثر من 30000 قدم مربع.

وهذا لا يعني أنها تفعل كل ذلك خلال مرة واحدة. ولكن يمكن لـ Navimow العودة لإعادة الشحن ومن ثم العودة إلى المكان الذي توقفت فيه.

وهناك مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX6، ويرسل مستشعر المطر تلقائيًا الجزازة إلى رصيفها في الطقس العاصف. ويحتوي التطبيق أيضًا على جدولة وحالة الجزازة في الوقت الفعلي، إلى جانب التحكم في ارتفاع قطع العشب.

ويمكن تعديل ذلك من نحو 1.2 إلى 2.4 إنش. وتقول الشركة: إنها أهدأ بكثير من معظم جزازات العشب الأخرى مع صوت يصل إلى 58 ديسيبل عند لاستخدام.

وتطلق الشركة أربع إصدارات من جزازة العشب. Navimow H500E التي تكلف 1425 دولار. فيما تحتوي النماذج الأخرى على بطاريات أكبر، جنبًا إلى جنب مع دعم 4G ونظام مضاد للسرقة GPS، وتصل الأسعار إلى 2970 دولار.

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