بوش تقدم FreshUp لإزالة رائحة الملابس الكريهة

قدمت شركة بوش Bosch الألمانية المتعددة الجنسيات التي تصنع كل شيء تقريبًا FreshUp، وهو جهاز إلكتروني محمول باليد مصمم لاستعادة ملابسك دون الحاجة إلى غسلها في الغسالة.

ويمكنك تمرير FreshUp فوق ملابسك، حتى أثناء ارتدائها للتخلص من الروائح. ويستخدم البلازما التي تتجول بحرية في الجسيمات المشحونة سلبًا وإيجابيًا.

وعندما يتم تشغيل الجهاز، المشحون مثل الهاتف، وتمريره فوق القماش، فإنه يوزع سحابة غاز غير مرئية من جزيئات البلازما هذه.

وتقول الشركة إن الجهاز تمت معايرته لاستخدام الكمية المناسبة من الطاقة لإزالة الروائح دون الإضرار بالنسيج.

وتكمن الفكرة في إزالة الروائح من الملابس التي تكون نظيفة بخلاف ذلك، بمعنى أنها ليست ملطخة بشكل واضح.

وتعد FreshUp بمثابة جهاز على شكل معين هندسي يبلغ طوله 6.5 إنشات، مع مساحة معالجة 2 إنش على جانبه السفلي.

وبمجرد الشحن والتشغيل، تضغط على الملابس الجافة حتى تبدأ عملية تفتيت الرائحة. ويعمل الجهاز كمؤين، مكونًا بلازما تقول بوش إنها تذيب الروابط بين جزيئات الرائحة.

ويحتوي الجهاز في الجزء العلوي على تصميم يشبه سلسلة متشابكة من خطوط المجال المغناطيسي. ويضاء هذا التصميم من الخلف باللون الأبيض، ويتحول إلى اللون الأرجواني عندما يعالج ملابسك بتأينها.

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بوش تقدم FreshUp لإزالة الرائحة الكريهة للملابس

يستغرق شحن البطارية نحو أربع ساعات وتمنحك ساعة من المعالجة قبل أن تحتاج إلى الرجوع إلى السلك. واختارت الشركة منفذ USB صغير للشحن بدلاً من USB-C.

وبمجرد أن تعالج الثوب باستخدام FreshUp، تكون على دراية تامة بالتأين في الهواء. إذ إنه يقدم رائحة مشابهة للطعم الذي تحصل عليه في فمك عندما تلدغ لسانك.

وتقول الشركة إن FreshUp قد تم تصميمه للتخلص مما تصفه بعادة وضع الملابس التي تم ارتداؤها ولكنها ليست متسخة جدًا بحيث لا يمكن ارتداؤها مرة أخرى بعيدًا عن الملابس الأخرى لتمييزها.

وتضيف بوش أنه بعد العلاج، حتى الروائح القوية مثل دخان السجائر ورائحة الجسم تتم إزالتها، وتصبح الملابس كما لو تم تعليقها بالخارج لتجف.

ويعتبر جهاز FreshUp – البالغ سعره 342 دولار – مثالي للسفر. ولكن لا تتوقع أن تكون النتائج جيدة مثل غسيل الملابس في الغسالة.

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