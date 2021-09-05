ألعاب Metroid القادمة تحتاج للاستلهام من الألعاب المستقلة

انطلقت لعبة Shadow Complex الشهيرة سابقًا في عام 2009. وقد قدمت تجربة لعب ممتازة بالاعتماد على التمرير الجانبي كأسلوب لعرض المحتوى. ولم تكن من الألعاب المستقلة، بل أتت من تطوير Chair Entertainment و Epic Games وهو ما ساعدها على النجاح.

إلا أن استلهام بعض العناصر من لعبة Metroid قد ساعد اللعبة على النجاح بدون شك. ولم ينتهي الاستلهام من هذه اللعبة فيما بعد، حيث أن عام 2021 لوحده يضم أكثر من خمس ألعاب مبنية على هذا التصنيف.

وحتى شركة نينتندو نفسها ستطلق لعبة Metroid Dread في أكتوبر المقبل. ولعل هذا قد جعل متابعة اصدارات ألعاب Metroid أمرًا في غاية الصعوبة، حتى على متابعي هذا التنصيف الأوفياء.

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ألعاب Metroid

يستمر تصنيف ألعاب Metroid في النمو والنجاح. وهو تصنيف يطلق على الألهاب الشبيهة بلعبة Metroid الأصلية.

ويعيش مطورو الألعاب المستقلة، والمعروفة باسم Indie، نجاحًا مشابهًا. خصوصًا أنهم قد استطاعوا في السنوات الأخيرة أن ينتجوا ألعابًا ممتازة من حيث الرسوم والأفكار، وذلك بموارد محدودة جدًا.

وقد تمكنت سلسلة Metroid الأصلية، والتي طورتها نينتندو، من فتح آفاق جديدة كليًا لألعاب الأكشن والمنصات. وقد نقلت هذه السلسلة اللاعبين لعالم من الفضائيين مع تركيز كبير على البئة والعالم داخل اللعبة، واستكشاف المناطق والأسلحة.

وم ثم نضجت السلسلة ووصلت لأعلى مستوياتها مع لعبة Super Metroid والتي قدمت خريطة ممتازة، موسيقى رائعة، ومؤثرات عديدة.

وبدون شك، حاولت العديد من استوديوهات الألعاب تقديم إصدارات مشابهة لألعاب Metroid. إلا أن نينتندو ظلت محافظة على الخلطة الاصلية. وفي الوقت الحالي تغيرت الأمور كثيرًا، حيث إنه -وكما سلف الذكر- صدرت مئات الألعاب التي تحاكي تجربة Metroid، وبعضها كان ممتازًا بالفعل.

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وقد نجحت الألعاب المستقلة بشكل مذهل في تقديم تجربة لعب مثل Metroid الأصلية. كما أن استلهام نينتندو نفسها من تلك الألعاب في أجزاء Metroid الرسمية القادمة سيكون خيارًا ممتازًا بدون شك.

ولعل نينتندو قد تأخرت كثيرًا في تحسين تجربة اللعب في ألعاب Metroid. كما أنها لم تتغير أو تكتسب ملامح جديدة منذ حوالي ثلاثين سنة. ومنذ عام 1994 وبالرغم من نجاح السلسلة الشديد، نينتندو لم تطلق سوى ثلاث إصدارات فقط من اللعبة.

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وتنطلق لعبة Metroid Dread في 9 أكتوبر المقبل، ولعلها تقدم لمتابعي نينتندو ما يحتاجونه، إلا أن المؤشرات الأولية لا تؤكد ذلك.