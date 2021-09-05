أفضل ألعاب Warhammer 40K للحاسب الشخصي

انطلقت أولى نسخ لعبة Warhammer 40K في عام 1987. والتي كانت عبارة عن لعبة طاولة. وذلك مع خلفية قصصية حربية مثيرة للاهتمام.

وتشعبت سلسلة Warhammer 40K بسرعة شديدة إلى أن وصلت لعالم ألعاب الفيديو. مع تقديم نماذج وأشكال مختلفة لتجربة اللعب، إلا أن اللعبة قد نجحت بشكل كبير في جذب ملايين اللاعبين من حول العالم.

ونشارككم في هذه القائمة أفضل ألعاب سلسلة Warhammer 40K لمنصة الحاسب الشخصي. وتحديدًا تلك الألعاب التي انطلقت بنجاح في نسخها النهائية وحققت انتشار كبير بين اللاعبين، علمًا أن القائمة مرتبة من الأفضل للأسوأ.

اقرأ أيضًا: كيف أصبحت Games Workshop أكثر ربحية من جوجل

أفضل ألعاب Warhammer 40K

تعرف سلسلة بأنها واحدة من أهم سلاسل الخيال العلمي على الإطلاق. وضمن أحداثها والتي تختلف من عمل فني لآخر يحارب البشر ضد أخطار عديدة للتمكن من النجاة. وقد توفرت عدد كبير من الألعاب ضمن هذا التصنيف، إلا أن قليلًا منها يستحق لأن يتم ذكره.

1 – لعبة Dark Crusade

يعرف إصدار Dark Crusade بأنه واحد من الإصدارات الفرعية لإصدار Dawn of War الرئيسي. ولا يحتاج هذا الإصدار بأي معرفة سابقة حتى يتم لعبه. ويقدم تجربة لعب استراتيجية مميزة.

وقد حصل هذا الإصدار مقارنةً بالإصدارات الأخرى من لعبة Dawn of War على شخصيات قابلة للعب أكثر. إلى جانب الرسومات المميزة. وتوصف هذه اللعبة بأنها من أفضل الألعاب عمومًا، وليس ألعاب Warhammer فقط.

اقرأ أيضًا: أفضل الألعاب المجانية لمنصة نينتندو سويتش

2 – لعبة Dawn of War II

يعتبر هذا الإصدار واحد من أبرز الإصدارات ضمن سلسلة Dawn of War وضمن ألعاب Warhammer 40K على العموم. ويقدم الإصدار تجربة لعب أسهل بالرغم من كونها استراتيجية إلى حد كبير.

وقد حصل وضع اللعب الفردي ضمن هذا الإصدار على تحسينات كثيرة. إلى جانب تحسين لأوضاع اللعب الجماعي والرسوميات. وهي بدون شك واحدة من أهم ألعاب Warhammer.

3 – لعبة Warhammer 40K: Mechanicus

يتميز هذا الإصدار عمومًا بأنه متاح لكلًا من الحاسب الشخصي، نينتيندو سويتش، بلاي ستيشن 4 وكذلك إكس بوكس ون.

وهذه اللعبة هي لعبة استراتيجية تعتمد على تتابع الأدوار، كما أنها تقدم تجربة لعب مميزة مع رسوميات جذابة للعين. إلى جانب النجاح النقدي والجماهيري الذي حققته.

اقرأ أيضًا: أفضل وحدات تحكم الألعاب للهواتف الذكية

4 – لعبة Warhammer 40K: Carnage

حقق إصدار Carnage نجاحًا كبيرًا للسلسلة. كما أنه تميز بأنه متوفر لمنصة iOS وليس فقط الحاسب الشخصي. ويأتي الإصدار من شركة THQ الغنية عن التعريف بعد تعاونها مع Game Workshop.

وتقدم هذه اللعبة تجربة لعب ممتازة مع رسوميات جيدة، كما أنها لم تتخل عن روح السلسلة الأصلية.

اقرأ أيضًا: تعرف على أكبر شركة نشر ألعاب والتي نادرًا ما نسمع عنها

