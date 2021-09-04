كشفت شركة أودي عن سياراتها النموذجية الاختبارية Grandsphere، وهي سيارة سيدان كهربائية فسيحة تشوق لمستقبل يتجول فيه الأثرياء في سيارات ذاتية القيادة تبدو وكأنها مساحات معيشة فاخرة.

وتروج الشركة لسيارة Grandsphere باعتبارها “طائرة خاصة للطريق. وفي حين أنها لا تستطيع الطيران، قالت شركة صناعة السيارات الألمانية إنها صممت السيارة الكهربائية مع مراعاة السفر الخاص الفاخر.

وتم تصميم السيارة بحيث تكون قابلة للتعديل بناءً على أسلوب القيادة المفضل. وإذا كنت تريد أن تقود السيارة نفسها بنفسها، فإن عجلة القيادة والدواسات تختفي، مما يجعلك تجلس في غرفة ذات تصميم بسيط مع حواف خشبية وأنسجة من الصوف.

وبدلاً من الشاشة، يتم عرض نظام تشغيل السيارة على سطح لوحة العدادات الخشبية أسفل الزجاج الأمامي. وعندما تكون مستعدًا للقيادة بنفسك، تظهر عناصر التحكم اليدوية.

وتعد Grandsphere ثاني سيارة مفاهيمية من أودي في سلسلة من ثلاث سيارات قال صانع السيارات الألماني إنها تعيد اختراع التنقل كما نعرفه اليوم.

وكانت السيارة المفاهيمية الأولى هي Skysphere، وهي سيارة كهربائية قابلة للتحويل مع هيكل قابل للتعديل.

وتستخدم الشركة مصطلح “Sphere” في أسماء السيارات التجريبية لكي يرمز إلى المساحة الداخلية للمركبات للسائقين والركاب.

وتقول الشركة إنها تعمل مع CARIAD، مركز أبحاث برمجيات المجموعة الأم لشركة فولكس فاجن، لتطوير بعض التقنيات التي تستعرضها مع Grandsphere ومفاهيم أخرى.

وتعتقد شركة صناعة السيارات أن هذه الميزات تكون جاهزة للسيارات الاستهلاكية بحلول النصف الثاني من العقد.

Skysphere .. سيارة مفاهيمية ذاتية القيادة من أودي

Grandsphere .. غرفة معيشة فاخرة على عجلات من أودي

ترى أودي مستوى 4 من القيادة الذاتية، حيث يمكن للسيارة أن تقود نفسها دون تدخل بشري في ظل ظروف معينة، كوسيلة لإعادة تعريف الجزء الداخلي للسيارة.

وقدمت شركات سيارات أخرى، مثل بي إم دبليو وفولفو وهيونداي، أفكارًا مماثلة لمفاهيمها، مع تحول التصميمات الداخلية إلى أماكن نعمل ونأكل وننام ونتواصل اجتماعيًا فيها.

وتصف الشركة مفهوم Grandsphere الخاص بها بأنه صالة من الدرجة الأولى مع أقصى مساحة. ومن المفترض أيضًا أن ينقل المظهر الخارجي ملاحظات متشابهة من الفخامة.

ولا يشبه شكلها الممتد معظم سيارات السيدان، مع قاعدة عجلات أطول من Audi A8L الحالية. وقالت شركة صناعة السيارات إنها كانت تحاول دمج سيارة سيدان مع GT بأربعة أبواب من خلال المظهر الخارجي.

ويشير القوس المنحدر لخط السقف إلى تقاليد أودي الرياضية. ويكون مفهوم الشركة التالي هو Urbansphere، الذي وصفه صانع السيارات بأنه مساحة خاصة في بيئة حضرية. ولكن لن يتم الكشف عن هذه السيارة حتى عام 2022.

وتمثل السيارة النموذجية ما تعتقد العلامة التجارية المملوكة لشركة فولكس فاجن أنها يمكن أن تحققه، حيث إنها تركز على السيارات الكهربائية والذاتية القيادة.

وتخطط أودي لتقديم السيارات الكهربائية حصريًا بحلول عام 2033 بعد تقديم آخر سياراتها الجديدة بمحرك يعمل بالوقود في عام 2026.

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