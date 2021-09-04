طرق توفير المساحة في حواسيب ماك

تعاني حواسيب ماك منخفضة السعر من أزمة مساحة التخزين المنخفضة، وذلك لأن بعض الحواسيب تصدر بمساحات تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.

كما تزداد المشكلة بسبب عدم قدرتك على ترقية مساحة التخزين الداخلية في حاسوبك إذا امتلأت، حيث لا توفر الأجهزة الجديدة هذا الاختيار.

لذلك يجب على مستخدمي حواسيب ماك الإهتمام بمساحة التخزين بشكل خاص ومحاولة الحفاظ عليها قدر الإمكان.

وقد قامت آبل بتطوير أداة خاصة في النظام لتساعد المستخدمين على توفير المساحة، بالإضافة إلى خدمة آيكلاود للتخزين السحابي.

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استخدام خاصية توفير المساحة في حواسيب ماك

يمكنك الوصول إلى خاصية توفير المساحة في حواسيب ماك عبر الضغط على علامة آبل ومن ثم عن هذا الجهاز.

وبعد ذلك اضغط على تبويب المساحة في النافذة التي تظهر لك.

ويعرض لك هذا التبويب استخدامات المساحة في حاسوبك، حيث ترى رسم بياني يخبرك بالمساحة المستهلكة من كل جزء في النظام.

ويمكنك الوصول إلى اختيارات توفير المساحة عبر الضغط على زر إدارة المساحة.

وتوفر لك أداة توفير المساحة في ماك أربع اختيارات رئيسية وهي :

توفير المساحة عبر آيكلاود

تعتمد أنظمة آبل بشكل كبير على خدمة آيكلاود للتخزين السحابي، حيث يتم تخزين الصور والملفات المختلفة فيها.

وتستطيع التحكم في اختيارات التخزين في آيكلاود عبر الضغط على الزر الخاص بها، حيث يمكنك اختيار ما يتم تخزينه أو لا في الخدمة.

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توفير المساحة عبر التخلص من مقاطع الفيديو

تقدم آبل خدمة آبل تي في لمشاهدة التلفاز والمسلسلات الموجودة فيها، ويحتفظ الحاسوب أحيانًا بالأشياء التي انتهيت من مشاهدتها مخزنة فيه.

لذلك يعمل هذا الاختيار على حذف الأمور التي قد شاهدتها بشكل مسبق والتخلص منها تلقائيًا دون تدخل منك.

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تفريغ سلة المهملات بشكل تلقائي في حواسيب ماك

تستهلك سلة المهملات الكثير من مساحة التخزين في جميع الأنظمة، حيث تبقى الملفات التي ترسلها إليها مخزنة في القرص الصلب والنظام.

لذلك يجب عليك تفريغ سلة المهملات بشكل يدوي وعلى فترات متقاربة، أو تستطيع تفعيل اختيار تفريغها تلقائيًا كل 30 يوم.

وتستطيع استعادة الملفات المرسلة إلى سلة المهملات قبل إنتهاء مدة 30 يومًا، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى تطبيقات خاصة لاسترجاعها.

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إدارة الملفات ونقلها إلى أقراص تخزين أخرى

تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق عملية، حيث يمكنك عبرها إدارة مساحة التخزين الداخلية والحفاظ عليها للتطبيقات الهامة والحيوية.

وتستطيع عبر هذه الواجهة عرض جميع الملفات والتطبيقات المخزنة في حاسوبك، حيث تعمل هذه الواجهة على عرض الملفات بأكثر من طريقة.

وتعرض الواجهة الملفات كبيرة الحجم معًا، كما تجمع الملفات الغير مستخدمة بالإضافة إلى الملفات التي تم تحميلها وهكذا.

ويمكنك اختيار نقل أي ملف أو تطبيق إلى مساحة تخزين خارجية وذلك للحفاظ على مساحة التخزين الداخلية في حاسوبك.

وتوفر عليك هذه الواجهة الوقت في البحث عبر تطبيق عرض الملفات في ماك، حيث تعرض لك جميع الملفات والمستندات في مكان واحد وبشكل سريع.

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