قدمت شركة سامسونج ISOCELL HP1، وهو أول مستشعر صور بدقة 200 ميجابكسل مع 0.64 ميكرومتر بكسل، و ISOCELL GN5، وهو أول مستشعر للصور يتبنى تقنية Dual Pixel Pro ذات التركيز البؤري الشامل مع اثنين من الصمامات الثنائية الضوئية في بكسل واحد بحجم 1.0 ميكرومتر.

ولطالما كانت سامسونج رائدة في تقنيات البكسل الفائقة الدقة التي تنقل مستشعرات الصور العالية الدقة إلى المستوى التالي.

وقالت الشركة: مع ISOCELL HP1 الذي يكسر الحواجز و ISOCELL GN5 الذي يجلب التركيز التلقائي فائق السرعة، تستمر سامسونج في قيادة الاتجاه نحو الجيل التالي من تقنيات التصوير المحمول.

ويعد ISOCELL HP1 أول مستشعر صور محمول يدعم 200 ميجابكسل. واستنادًا إلى وحدات البكسل الأكثر تقدمًا بحجم 0.64 ميكرومتر من الشركة، فإن ISOCELL HP1 يوفر مثل هذه الدقة الفائقة في حزمة صغيرة تتناسب بشكل مريح مع الأجهزة المحمولة.

ومع ISOCELL HP1، تحتوي الصور على قدر كبير من التفاصيل التي تساعد الصورة على البقاء حادة حتى عند اقتصاصها أو تغيير حجمها.

وللتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة كليًا، فإن ISOCELL HP1 يتميز بتكنولوجيا ChameleonCell الجديدة كليًا. وهي تقنية تجميع وحدات البكسل التي تستخدم تخطيط اثنين في اثنين أو أربعة في أربعة أو بكسل كامل حسب البيئة.

وفي بيئة الإضاءة المنخفضة، يتحول ISOCELL HP1 إلى مستشعر صور بدقة 12.5 ميجابكسل مع 2.56 ميكرومتر بكسل عن طريق دمج 16 بكسلًا متجاورًا.

وتتميز وحدة البكسل التي تبلغ 2.56 ميكرومتر التي تم تشكيلها حديثًا بأنها قادرة على امتصاص المزيد من الضوء والحساسية. مما ينتج عنه صورًا أكثر إشراقًا ووضوحًا في الداخل أو في المساء.

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سامسونج تعلن عن مستشعر بدقة 200 ميجابكسل

في البيئات الخارجية الساطعة، يمكن لوحدات البكسل التقاط صور فوتوغرافية فائقة الدقة عبر الأجهزة المحمولة.

ويمكن لمستشعر ISOCELL HP1 التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية مع الحد الأدنى من الخسارة في مجال الرؤية.

ويدمج ISOCELL HP1 أربعة وحدات بكسل مجاورة لتقليل الدقة إلى 50 ميجابكسل أو 8192×6144 بكسل لالتقاط مقاطع فيديو 8K (7680×4320 بكسل). وذلك دون الحاجة إلى اقتصاص أو تصغير دقة الصورة الكاملة.

ويعد ISOCELL GN5 بمثابة أول مستشعر صورة 1.0 ميكرومتر يدمج Dual Pixel Pro. وهي تقنية ضبط تلقائي للصورة في جميع الاتجاهات، التي يمكن أن تعزز بشكل كبير قدرات التركيز التلقائي.

وتضع هذه التقنية ثنائيين ضوئيين داخل كل 1.0 ميكرومتر بكسل من المستشعر إما أفقيًا أو رأسيًا. وذلك للتعرف على تغييرات النمط في جميع الاتجاهات.

ومع وجود مليون صمام ثنائي ضوئي متعدد الاتجاهات لاكتشاف الطور يغطي جميع مناطق المستشعر. يصبح التركيز التلقائي في ISOCELL GN5 فوريًا، مما يتيح صورًا أكثر وضوحًا في البيئات الساطعة أو منخفضة الإضاءة.

ويستخدم مستشعر الصورة أيضًا تقنية البكسل الخاصة بشركة سامسونج، التي تطبق تقنية العزل FDTI عبر منتج Dual Pixel لأول مرة.

وبالرغم من حجم الثنائي الضوئي المجهري، تسمح تقنية FDTI لكل ثنائي ضوئي امتصاص المزيد من معلومات الضوء والاحتفاظ بها. مما يحسن السعة الكاملة للديودات الضوئية ويقلل التداخل المتبادل داخل البكسل.

ولم تذكر الشركة متى يبدأ إنتاج أي من المستشعرات الجديدة بكميات كبيرة. ولكن العينات متاحة حاليًا لمصنعي الهواتف.

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