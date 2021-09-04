أعلنت منصة روبلوكس أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو مستقبل الاتصال في ميتافيرس عبر تقديم الدردشة الصوتية.

ويأتي ذلك من خلال فتح ميزة تسميها الصوت المكاني Spatial Voice لاختيار المطورين في نسخة تجريبية مخصصة للمدعوين فقط.

وقالت المنصة: يبدأ صناع محتوى روبلوكس باختبار تطوير التجارب باستخدام Spatial Voice حيث يمكن أن تحدث المحادثات بطريقة واقعية، مما يعكس كيفية استماعنا واستجابة للعالم من حولنا كل يوم.

وبناءً على هذا الوصف المحدود، يبدو أن Spatial Voice تحاول عكس الطريقة التي تحمل بها الأصوات في العالم الحقيقي وتتطلب منك أن تكون قريبًا من لاعب آخر للتحدث معه.

وتثير إضافة دردشة صوتية من أي نوع إلى المنصة مخاوف بشأن كيفية قيام الشركة بإدارة المحادثات، لا سيما بالنظر إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها المنصة مع الأطفال.

ولكن المنصة تخطط لطرح الميزة ببطء، مما يتيح الوصول أولاً إلى 5000 مطور وجميعهم يكونون بعمر 13 عامًا أو أكبر. وقد لا تمنح الشركة حق الوصول للأطفال.

وقالت المنصة: أعتقد أننا نريد أن نأخذ الأمر ببطء ونريد أن نتعلم بينما نمر به. وقد نبدأ بالمطورين. ومن المحتمل أن نتوجه بعد ذلك إلى جمهور يزيد عمره عن 13 عامًا ونتوقف هناك لفترة من الوقت حتى نفهم بالضبط ما يحصل قبل أن نقرر ما إذا كنا نفتحها للجمهور الأصغر سنًا.

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روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها

بالنسبة للإشراف، تسمح المنصة للمستخدمين بالإبلاغ الذاتي عن المشكلات. وقالت: يكون مجتمعنا قادرًا على التنظيم الذاتي والإبلاغ عن مستخدم لا يلتزم بمعايير المجتمع.

وقد تتم إزالة هذا المستخدم من تجربة ما أو يفقد امتيازات التحدث. وقد يكون ذلك أداة مفيدة لاستئصال الأشخاص السيئين. ولكن يضع هذا الأمر عبء الإبلاغ على المستخدمين.

وتخطط المنصة أيضًا لتجربة دردشة صوتية تتيح لك الدردشة مع أصدقائك أينما كانوا في روبلوكس. وتبدو هذه التجربة أشبه بما قد تكون معتادًا عليه إذا كنت تستخدم ديسكورد، حيث يمكنك لعب ألعاب مختلفة أثناء وجودك في نفس القناة الصوتية.

ويبدو أن هذه الدردشة الصوتية الأوسع نطاقًا تتعزز من خلال استحواذ روبلوكس على منصة الدردشة Guilded، التي استحوذت عليها في شهر أغسطس.

وبالرغم من أن عمل Roblox على الصوت يسبق عملية الاستحواذ، فإن Guilded تضع الأساس لخطط Roblox الصوتية المستقبلية.

وقد تؤدي إضافة الدردشة الصوتية إلى جعل المنصة مكانًا أكثر شهرة، وتساعدها في التنافس بشكل أفضل مع ألعاب ميتافيرس الأخرى مثل فورتنايت.

ويبدو أن الشركة تحاول التغلب على التحديات التي قد تجلبها الدردشة الصوتية إلى المنصة من خلال اتباع هذا النهج البطيء.

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